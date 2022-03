Anfeindungen gegen Russen - Bayerischer Bürgermeister erschüttert: „Sogar Kinder werden beschimpft“

Von: Katarina Amtmann

Russische Kinder werden offenbar wegen des Ukraine-Krieges beschimpft. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der Ukraine-Krieg führt auch zu Anfeindungen gegen Menschen mit russischer Herkunft. Ein bayerischer OB zeigt sich schockiert: „Sogar Kinder werden beschimpft“.

Coburg - Der Ukraine-Krieg treibt viele Menschen in die Flucht: Sie verlassen ihr Land und ihre Heimatstädte, die von Russland mit Bomben und Raketen angegriffen werden. Tausende finden auch in Deutschland Schutz, sei es in Ankerzentren oder bei Menschen, die sie privat bei sich zu Hause aufnehmen. Die Solidarität ist groß, aber: Immer wieder kommt es auch zu Anfeindungen, zum Beispiel in Coburg.

Anfeindungen gegen Russen wegen Ukraine-Krieg - „Sogar Kinder werden beschimpft“

Nachdem dort Bürger mit russischer Herkunft aufgrund des Ukraine-Krieges angefeindet werden, wendet sich Oberbürgermeister Dominik Sauerteig an die Menschen: „Ich bin wirklich erschüttert über die Anfeindungen gegenüber Bürgerinnen und Bürger russischer Herkunft. Immer häufiger melden sich bei mir Menschen, die mir ihr Leid klagen. Sogar Kinder werden in der Schule und auf der Straße beschimpft. Läden mit russischen Waren werden beschmiert. Das ist vollkommen inakzeptabel“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Angst vor Diskriminierung: Anfeindungen gegen Russland-Deutsche in Bayern (Video)

Anfeindungen gegen Russen wegen Ukraine-Krieg: Coburger Bürgermeister mit Appell

„Wir sind alle Coburger! Wir machen keinen Unterschied, woher die Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Stadt kommen“, so der Bürgermeister der oberfränkischen Stadt weiter. Auch der Pass mache keinen Unterschied. „Keiner der hier lebenden Menschen mit russischer Herkunft kann etwas dafür, dass die russische Führung das russische Militär in einen rechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, ganze Städte in Schutt und Asche legt und die Menschen in der Ukraine in eine humanitäre Katastrophe stürzt“, so Sauerteig weiter.

Auch Russen seien vor dem Ukraine-Krieg nach Coburg geflüchtet, selbstverständlich würden sie „hier bei uns eine neue Heimat“ finden - übergangsweise oder dauerhaft. „Unabhängig ihres Passes. Denn in Coburg sollte jeder Schutz finden, der vor Krieg und Verfolgung flüchtet“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Bürgermeister appelliert: „Lassen Sie uns hier in Coburg friedlich zusammenleben, egal, woher wir kommen oder welchen Pass man haben mag. Anfeindungen oder Angriffe auf Menschen mit russischer oder anderer Herkunft werden in unserer Stadt nicht toleriert. Menschen, die das tun, stellen sich außerhalb unserer Gemeinschaft.“

