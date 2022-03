Ukraine-Krieg: eine „Jux- und Tollerei-Fahrt“ nicht vermittelbar - Dorfrocker spenden Diesel-Spritgeld

Dorfrocker: Spendenfahrt statt Traktortour nach Mallorca

Die fränkische Band Dorfrocker hat ihre geplante Traktortour nach Mallorca abgesagt. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wolle man keine Partyfahrt machen, teilte die Band mit. Das Geld, das eigentlich für den Traktordiesel eingeplant war, wollen die Band-Mitglieder nun für die Ukraine-Hilfe spenden. Nach Mallorca geht es für die Brüder Markus, Philipp und Tobias Thomann im April trotzdem - aber per Rennrad statt per Traktor.