Hilfstransporter aus Franken in der Ukraine beschossen: Mann stirbt bei Vorfall kurz vor Bachmut

„Wir mussten sofort handeln“

+ © Förderverein Hilfe für die Ukraine Weißenburg „Hilfe für die Ukraine“: Die Fahrer Andrii L. (links) und Mykola T. (rechts) waren dabei, als die Schüsse fielen – die Kugeln trafen unter anderem auch Mykola T. © Förderverein Hilfe für die Ukraine Weißenburg

Beim Einsatz des bayerischen Vereins „Hilfe für die Ukraine Weißenburg“ fielen Schüsse auf den Transporter. Ein Fahrer wurde „schwer verletzt“, ein Soldat starb.

Weißenburg/Bachmut – Ein gemeinnütziger Verein aus Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) zeigt sich solidarisch. Sie schickten 29 Hilfstransporter ins Krisengebiet. Den Opfern des russischen Angriffskrieges sollten Lebensmittel und Hygieneartikel zugutekommen. Humanitäre Hilfe für Schulen und Kinderheime, aber auch für die Front und Krankenhäuser, so der Plan. Vereinsvorsitzende Melitta Heuberger spricht gegenüber Merkur.de von „Freunden“, die auch anlässlich der letzten Einsatzfahrt – der 30. – Unterstützung aus Bayern erfahren sollten.

Die ersten beiden Stopps in der Ukraine liefen noch wie geplant. „Pakete wurden an Förderschulen und Kirchen verteilt“, erzählt uns Heuberger. Dann kurz vor Bachmut, rund 85 Kilometer von Donezk entfernt, passiert es: Der Transporter des bayerischen Vereins wurde beschossen. Heuberger schildert unserer Redaktion die Geschehnisse.

„Hilfe für Ukraine Weißenburg“: Bayerischer Transporter wurde beschossen

Die Nachricht erreicht Heuberger am 12. März 2023: Der Einsatzwagen des Vereins soll beschossen worden sein – einer der Fahrer, Mykola T., „schwer verletzt“. Es ist die Ehefrau des Transporterfahrers, die den bayerischen Verein über den Vorfall unterrichtet. Die beschriebenen Ereignisse skizzieren die Grausamkeiten des Krieges. Bei der Übergabe der Hilfsgüter wurde auch ein Soldat getroffen. Er überlebte den Angriff nicht.

Heuberger hörte die Geschichte und es setzte eine „Schockreaktion“ ein. „Wir mussten sofort handeln und vieles organisieren“, so der Entschluss, den die Beteiligten des spendenfinanzierten Vereins gefasst hätten. „Unser Förderverein Hilfe für die Ukraine, Weißenburg übernimmt alle entstandene Unkosten, sowie Krankenhaus und Reha-Aufenthalt“, sagt Heuberger gegenüber Merkur.de. Auch die Familie des verstorbenen Soldaten möchte man unterstützen.

Hilfe geht weiter: Verein aus Weißenburg plant den 31. Transport in die Ukraine

Der beschossene Transporter konnte zunächst weitestgehend repariert werden. Die Lieferkette sollte nicht unterbrochen werden – und so macht sich ein Fahrer aus der Ukraine zurück auf den Weg in die bayerischen Mittelfranken. Es ist nunmehr der 31. Hilfstransport, der auf eine Verteilung in der Ukraine wartet. Auch zukünftig sollen die Leidtragenden des Krieges unterstützt werden. Nach den vergangenen Geschehnissen sei der Verein zum aktuellen Zeitpunkt noch auf der Suche nach Einzelteilen, die eine risikofreie Fahrt des Busses möglich machen. Eines ist für die Beteiligten jedoch in jedem Fall klar: Die Hilfe soll weitergehen.

