Flüchtlinge aus der Ukraine: Nürnberger Busunternehmen organisieren Fahrten nach Bayern

Von: Magdalena von Zumbusch

Ein Nürnberger Busunternehmen hilft Flüchtlingen nach Deutschland zu kommen. © Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Die Nürnberger Busunternehmen Schielein und CrazyTours entschieden sich, selbst tätig zu werden: Mit ihren eigenen Fahrzeugen bringen sie Flüchtlinge aus der Ukraine nach Bayern.

Nürnberg – Am 2. März startete der erste Bus des Familienunternehmens Schielein in Richtung Ukraine. Die Geschäftsführerin Julia Hecke-Schielein, die selbst Mutter zweier kleiner Kinder ist, möchte Frauen und Kinder, sowie alte Menschen aus dem Kriegsgebiet in Sicherheit bringen und trat mit zwei Fahrern selbst die Busreise nach Osten an, berichtet Nordbayern.de.

Nürnberger Busunternehmen helfen Ukrainern: Transport von Flüchtlingen geglückt

Angesteuert wurde der Krakauer Bahnhof. Dort kommen große Zahlen ukrainischer Flüchtlinge mit dem Zug an und wissen dann zunächst oft nicht weiter.

Hauptsächlich Mütter mit Kindern stranden hier, manchmal sind es auch Großeltern mit ihren Enkeln, während die Mütter in der Ukraine bleiben, um ihre Männer, die nicht ausreisen dürfen, zu unterstützen. Die Ankömmlinge sind übermüdet und verstört, aber seien dankbar für die ihnen angebotene Hilfe gewesen, berichtet ein Mitarbeiter des Unternehmens Schielein Nordbayern.de.

Spontan hat sich ein Hotelier aus Zirndorf vergangene Woche der Hilfsaktion angeschlossen. Das von ihm betriebene Hotel Knorz bot nach der Ankunft für eine Nacht eine Unterkunft an. Andere bayrische Hoteliers haben ähnliche Hilfsangebote gemacht. Für die anschließende Weiterreise hatten die meisten Ankömmlinge Freunde oder Familie in Deutschland als Anlaufstelle.

Video: Für Flüchtlinge ohne Kontakte in Bayern werden aktuell Notunterkünfte aufgebaut

Ukraine-Krise: Teils auch Schwierigkeiten bei den Hilfs-Aktionen

Heute starten nun nach dem erfolgreichen Verlauf der ersten Aktion zwei weitere Busse aus Nürnberg Richtung Polen. Andere Hilfsaktionen verliefen nicht ganz so reibungslos: So ist etwa das Busunternehmen CrazyTours aus Nürnberg vor einigen Tagen auf Schwierigkeiten gestoßen.

Hier ist man gleich mit drei Reisebussen losgefahren, die der Busunternehmer Marco Eichhorn mit (finanzieller) Unterstützung von MAN Truck & Bus in Nürnberg, dem Eishockeyteam Nürnberg Ice Tigers und der Fangemeinde des Teams, organisieren konnte. Geplant war, rund 160 Menschen nach Deutschland zu bringen. Die Busse steuerten die Gemeinden Mlyny und Przemys an der ukrainischen Grenze an.

Dort sind die Menschen in Notunterkünften untergebracht, in Mlyny etwa in einem stillgelegten Kaufhaus. Dicht an dicht sind Feldbetten aufgestellt, es gibt Verpflegungsstellen und SIM-Karten für die Ankommenden, um die Weiterreise zu organisieren und sich mit Angehörigen zu verbinden.

Ukrainische Flüchtlinge sind wegen Fake-Hilfsangeboten verunsichert

Die Menschen allerdings sind verunsichert und misstrauisch durch Informationen über betrügerische Hilfsangebote, die Flüchtlinge „im Nirgendwo aussetzen oder auf den Strich schicken“, heißt es auf der Facebook-Info-Seite von CrazyTours. Ob es sich bei solchen Informationen nur um Gerüchte handelt oder ob tatsächliche Erlebnisse geschildert werden, ist bisher unklar.

Das Team von CrazyTours habe nach der Ankunft viel kommuniziert vor Ort, letztlich aber nur 55 Menschen, einen Hund und eine Katze nach Deutschland gebracht. Der restliche Platz in den Bussen blieb leer. Viel Raum für Hilfsaktionen bietet aber, trotz der schon organisierten privaten und gemeindlichen Angebote, weiterhin die Unterbringung der inzwischen mehreren tausend in Bayern angekommenen Flüchtlinge. Zu erwarten ist, dass nur ein kleiner Teil Bekannte oder Verwandte im Land hat. Hier können Menschen, die keine Gelegenheit haben, an die Grenze zur Ukraine zu reisen, tätig werden.