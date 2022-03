Ukraine-Krieg: Fürth-OB bereitet Bürger auf harte Zeiten vor und berichtet von Bunker-Nachfragen

Von: Klaus-Maria Mehr

Thomas Jung, Oberbürgermeister der Stadt Fürth, will 1000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. © Sportfoto Zink/Thomas Hahn/Imago

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung hat ein emotionales Statement an alle Fürther veröffentlicht. Die Stadt will 1000 Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen. Gleichzeitig bereitet der OB seine Bürger auf harte Zeiten vor.

Fürth - Es ist ein bewegender Appell, den der Fürther OB Thomas Jung jüngst auf der Homepage der Stadt Fürth veröffentlicht hat. Jung zeigt sich tief getroffen von Putins brutalem Krieg in der Ukraine - „zwei Flugstunden von hier entfernt“. Die Stadt will helfen und rund 1000 Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen. „Wir sind – auch aus der Erfahrung der Jahre 2015 und 2016 – gut aufgestellt, was Unterbringung und Versorgung angeht.“

Ukraine-Krieg: Fürth nimmt 1000 Geflüchtete auf - OB mit emotionaler Nachricht an Bürger

Jung freut sich über die Bereitschaft und Hilfe vieler Fürtherinnen und Fürther, zu der übrigens auch eine große Gemeinde Russen und Ukrainer gehören, die gleichermaßen mit großer Angst um ihre Freunde und Familie nach Osten blicken würden.

Bunker-Nachfragen wegen des Ukraine-Kriegs in Fürth „Kein schönes Gefühl“

Der OB berichtet aber auch von Angst und Sorge bei allen Fürthern, von Nachfragen, die ihn treffen:

„Seit nun fast 20 Jahren werde ich mit vielen Fragen aus der Bürgerschaft konfrontiert. Niemand hat sich jedoch in dieser langen Zeit nach Schutzräumen und Bunkern in Fürth und der Lagerung von Jodtabletten erkundigt. Das ist kein schönes Gefühl und wir haben solche Schutzräume auch nicht mehr.“

Ukraine-Krieg: Fürths OB bereitet Bürger auf harte Zeiten vor

Und Jung bereitet seine Fürther auf härtere Zeiten vor:

„Wir alle werden finanzielle Verluste durch hohe Energiekosten und Spritpreise hinnehmen müssen. Auch die Inflation bereitet Sorgen – sie trifft vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen sehr hart. Wir müssen deshalb auch innerhalb unseres Landes solidarisch sein und die Lasten gerecht verteilen. Nur dann werden wir die großen Herausforderungen, die dieser Krieg in Europa für uns alle bringt, auch bewältigen.“

