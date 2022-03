Wegen russischer Lebensmittel: Frau bedroht Inhaber eines Marktes in Bayern

Der Inhaber eines Lebensmittelladens in Amberg wurde bedroht - wegen des Sortiments. (Archivbild) © Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Am 8. März bedrohte eine Frau den Inhaber eines Lebensmittelmarktes per Telefon, da er russische Lebensmittel zum Verkauf anbot. Gegen sie wird ermittelt.

Amberg – Am Dienstag (8. März) erstattete der Inhaber eines osteuropäischen Lebensmittelmarktes Anzeige gegen eine 28-jährige Frau. Der Grund: Sie hatte zuvor angerufen, um nachzufragen, ob man in dem Laden auch russische Lebensmittel kaufen könne. Nachdem der Mann dies bejaht hatte, fing die Frau an, ihn mehrfach zu bedrohen, sollte er die Produkte nicht aus seinem Sortiment nehmen. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Ukraine-Krieg: Frau bedroht Inhaber eines Ladens - wegen Sortiment

Der Mann meldete sich kurz darauf bei der Polizei, die den Anruf nachverfolgen konnte und schnell zu der Frau gelangte, die unter Verdacht steht, den Mann bedroht zu haben. Sie wurde jetzt unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung angezeigt. Die Kripo Amberg ermittelt und kündigt an, auch weiterhin gegen Hasskriminalität einzuschreiten.

Immer mehr Unternehmen reagieren auf den Krieg in der Ukraine. Weitere bayerische Edeka-Märkte nehmen Produkte aus Russland aus dem Sortiment. Dass so eine Aktion auch für reichlich Kritik sorgen kann, musste ein Edeka im mittelfränkischen Leinburg erst kürzlich erfahren. „Absolut lächerliche Aktion“ oder „richtige Bullshit Aktion“ kommentierten zahlreiche Nutzer unter dem entsprechenden Facebook-Post des Supermarktes.

