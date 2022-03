Supermarkt-Kette Mix Markt setzt auch in Nürnberg ein Zeichen: Russische Produkte fliegen aus dem Sortiment

Von: Magdalena von Zumbusch

Mix Markt reagiert auf die Ukraine-Krise und schmeißt russische Produkte aus dem Sortiment. © Paul Zinken/dpa

Die Leitung der Supermarktkette Mix Markt verurteilt den Angriff auf die Ukraine – und setzt ein Zeichen der Solidarität. Auch Nürnberger Märkte sind davon betroffen.

Nürnberg – Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Mix Markt hat auf Russlands Einmarsch in die Ukraine reagiert. Das Unternehmen kündigte in einer offiziellen Stellungnahme eine Angebotsanpassung hinsichtlich russischer Produkte an.

Russland fürchtete die Konsequenzen der Sanktionen des Westens bereits seit Kriegsbeginn. Die Sanktionen betreffen diverse Wirtschaftsbranchen und haben Russland inzwischen spürbar getroffen. Dies gilt aber auch umgekehrt. Unter den auf Eis gelegten Wirtschaftsbeziehungen mit Russland leidet die deutsche Wirtschaft auch selbst.

Supermarkt-Kette Mix Markt reagiert auf Ukraine-Krise: Vier Geschäfte in Nürnberg betroffen

Die Kette ist laut eigenen Angaben mittlerweile mit 341 Supermärkten in Deutschland und Europa vertreten. Auch in Franken ist das Unternehmen stark präsent. Allein in Nürnberg gibt es vier Geschäfte. Die Monolith-Gruppe wurde 1997 in Deutschland von deutschen Gesellschaftern gegründet. Seine Lebensmittel bezieht das Unternehmen aus der Ukraine, Georgien, Polen, Deutschland, Holland, Frankreich, Island, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Lettland, Litauen und auch aus Russland.

Mit „großer Sorge und Bestürzung“ verfolge das Unternehmen den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Viele Geschäftspartner, Mitarbeiter und Kunden stammen aus der Ukraine oder haben Verwandte, Freunde oder Bekannte im Kriegsgebiet. Es gäbe daher ein besonderes Mitgefühl für die Ukraine.

Mix Markt: „Das Sortiment wird nunmehr bereinigt“

Die Unternehmensführung stellte deshalb in seiner Stellungnahme klar, den „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg“ Wladimir Putins rückhaltlos zu verurteilen. „Wir hoffen, dass es den Verhandlungsführern Russlands und der Ukraine gelingt, den Krieg zu beenden oder zumindest ein Waffenstillstand herbeizuführen“, heißt es weiter. Jedenfalls bis dahin wird es keine in Russland produzierten Waren geben in den Mix Märkten.

Das Sortiment werde nunmehr bereinigt, heißt es dazu in der offiziellen Stellungnahme. Die russischen Spezialitäten sollen künftig außerhalb Russlands produziert werden. Unsere Teigtaschen „Pelmeni“ werden in Nürnberg produziert. Der Frischkäse „Tworog“ kommt aus Polen. Die gezuckerte Kondensmilch „Sgushenka“ wird in Holland produziert. Das Milcherzeugnis „Rjazhenka“ kommt aus Litauen. Die „russischen“ Würste werden in Bayern produziert. (Russisches)Bier stammt von der dänischen Carlsberg Brauerei oder von Anheuser-Busch. (Russisches) Gebäck und Süßigkeiten werden in der Ukraine produziert.

Supermarkt-Kette Mix Markt will zudem für die Ukraine direkt unterstützen

„Wir sind tief bewegt durch die uneingeschränkte Hilfsbereitschaft und Anteilsname unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger“, heißt es in der Stellungnahme schließlich. Auf Initiative der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter sammelt das Unternehmen Lebensmittel, Medikamente und andere erforderliche Dinge, um diese mit Hilfsorganisationen oder in Eigeninitiative in die Ukraine zu bringen. Damit wird die Solidarität mit dem angegriffenen Land nicht nur über Sanktionen gegen Russland, sondern auch ganz direkt gezeigt.