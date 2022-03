Ukraine-Krieg treibt Bierpreise nach oben: Fränkische Brauereien „massiv unter Druck“

Von: Magdalena von Zumbusch

Das Bier wird offenbar teurer. Erst brachte die Corona-Krise den Bierabsatz völlig zum Einbrechen. Jetzt beschert der Ukraine-Krieg der Bier-Industrie Existenz-Ängste.

Nürnberg - Seit Beginn des Ukraine-Kriegs steigen die Lebensmittelpreise. Produkte wie Öl oder Mehl waren teilweise außerdem kaum noch zu ergattern in den Supermärkten. Jetzt warnt der deutsche Brauerbund auch noch vor weiter steigenden Bierpreisen.

Der Präsident der Privaten Brauereien in Bayern bestätigt diese Entwicklung und weist darauf hin, dass die Lage nicht nur für die Konsumenten unangenehm ist, sondern vor allem auch für die Brauereien sehr schwierig ist. In Nürnberg sind wichtige Adressen für bayerisches Bier wie die Schanzenbrauerei oder die Hausbrauerei Altstadthof betroffen.

Bis zum Krieg: Ukraine einer der größten Weizenlieferanten weltweit

Malz, Gerste und Weizen sind die drei Getreidesorten, die beim Bierbrauen zum Einsatz kommen. Die Ukraine, wie auch Russland, gehörten für Bayern bislang zu den wichtigen Lieferanten für Getreide. Angesichts des Krieges bricht die Getreide-Produktion in der Ukraine ein und auf die Getreidelieferungen aus Russland sind Sanktionen verhängt.

Dies trägt entscheidend zu den Engpässen bei Getreidelieferungen an Bayern bei. Die knappe Marktlage führt wiederum zu steigenden Preisen. Der Preis für Weizen etwa hat in diesem Jahr den größten Sprung seit 13 Jahren hingelegt. Auch Malz als wichtiges Getreide für den Brauprozess hatte sich schon vor Beginn des Ukraine-Konflikt innerhalb eines Jahres um bis zu 60 Prozent verteuert.

Georg Rittmayer, Präsident der Privaten Brauereien in Bayern, meint zu dieser Entwicklung laut nordbayern.de: „Der Markt für Braugerste beziehungsweise Malz ist aktuell sehr angespannt. Es gibt zwar noch Restmengen, jedoch zu sehr teuren Preisen. Unsere Brauerei befindet sich in der glücklichen Lage, sich frühzeitig mit ausreichend Malz eingedeckt zu haben. Unsere Bierproduktion für die nächsten Monate ist also gesichert“.

Diese komfortable Lage haben aber die wenigsten Brauereien. „Sollten die Preise weiter auf einem so hohen Niveau bleiben, kann es in Einzelfällen durchaus um die Existenz eines Betriebs gehen“, meint Rittmayer.

Weiteres Problem für Brauereien seit dem Ukraine-Krieg: Hohe Energiepreise

Neben der knappen Rohstoffe machen auch die höheren Energiepreise in der Produktion den Brauereien zu schaffen. Strom und Gas für den Betrieb von Maschinen und Heizung sowie die höheren Kosten für Transport und Logistik werden auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgelegt. Die Kostenfaktoren setzten viele fränkische Brauereien „massiv unter Druck“, sagt Rittmayer nordbayern.de.

„Die Preise für Rohstoffe, Verpackungen, Energie und Logistik gehen regelrecht durch die Decke, in immer absurdere Höhen“, berichtet Nina Goellinger, Pressesprecherin beim Deutschen Brauer-Bund.

Genaue Preiserhöhung noch nicht vorhersehbar

„Für den deutschen Verbraucher bedeutet dies, dass nicht nur Getreide im Ganzen und Getreideprodukte wie Brot beispielsweise teurer werden, sondern es wird auch seine Auswirkungen haben auf die Braugerste und damit auf unser Bier,“ sagt Jörg Reisenweber von der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft dem BR.

Genaue Zahlen können Georg Rittmayer und der Deutsche Brauer-Bund noch nicht nennen. Dass die Brauereien ihren Bierpreis anheben werden, um ihre Kosten zu decken, ist aber sicher. Wie viel teurer ein Kasten wird, ist laut noch offen, „weil schlichtweg niemand genau sagen kann, wie hoch die Preise für Rohstoffe, Energie und Logistik in nächster Zeit noch steigen werden", so Rittmayer gegenüber dem fränkischen Portal.