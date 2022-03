70 Meter groß: Bayerischer Landwirt setzt Friedens-Zeichen gegen den Ukraine-Krieg

Von: Magdalena von Zumbusch

Ein „Denkanstoß“ soll es sein: Der junge Landwirt Thomas Haschke aus Neumarkt ist vom Ukraine-Krieg bewegt. Um ein Zeichen für den Frieden zu setzen, mähte er in ein Feld der Familie ein großes „Peace“-Zeichen.

Neumarkt - Der 21-jährige Thomas Haschke aus einer Landwirts-Familie aus Neumarkt in der Oberpfalz hat in ein Feld der Familie ein riesiges „Peace“-Zeichen gemäht, wie die Mittelbayrische Zeitung zuerst berichtete. Wer in den nächsten Wochen über Neumarkt fliegt, kann das Statement zum Ukraine-Krieg bestaunen.

In der Familie Haschke ist es üblich, dass man für die Sorgen und Nöte anderer Menschen ein offenes Ohr hat. Dass man hilft, wo es eben geht. Wie die meisten Menschen bewegt die Familie das Schicksal der Ukrainer und so entstand die Idee, auf einem Feld der Familie ein Zeichen zu setzen.

Ukraine-Krieg: Bayerischer Landwirt setzt Friedenszeichen - „Mein Opa war auch ein Flüchtling“

Verwandte oder Freunde haben die Haschkes in der Ukraine zwar nicht, Flucht und Vertreibung wurde in der Familie aber eine Generation zuvor auch erlebt: „Mein Opa war auch ein Flüchtling im Zweiten Weltkrieg“, berichtete Thomas Haschke gegenüber der Mittelbayrischen Zeitung. Aus Schlesien war die Familie damals vertrieben worden, musste alles zurücklassen.

Thomas Haschke programmierte in das Spurführungs-System die entsprechenden Spurlinien ein. Am Hang neben der Wolfsteinstraße ist das Symbol mit einem Durchmesser von etwa 70 Metern seither weithin zu sehen: „als Denkanstoß“, so die Haschkes. Allerdings nur für drei bis vier Wochen, danach wird das Feld für den Silomais-Anbau gebraucht.