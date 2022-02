Söder sagt wegen Ukraine-Krise den politischen Aschermittwoch ab - Ex-CSU-Chef hält das für falsch

Von: Thomas Eldersch

Der politische Aschermittwoch wurde aufgrund der Ukraine-Krise abgesagt. Erwin Huber (CSU, r.) zeigte sich nicht sehr erfreut darüber. © FrankHoermann/SVEN SIMON/imago images

Trotz der Ukraine-Krise sollte der politische Aschermittwoch stattfinden - zumindest wenn es nach dem ehemaligen CSU-Chef Erwin Huber geht. Söder widersprach prompt.

München - Ein Beben ging am Donnerstag durch Europa, das bis in die Niederungen der bayerischen Landespolitik vorgedrungen ist. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat viele Politiker überrascht und erschüttert. Landeschef Markus Söder (CSU) war zu dem Zeitpunkt gerade nach Österreich aufgebrochen, um sich mit Kanzler Karl Nehammer zu treffen. In der Pressekonferenz nach dem Treffen sagte der Landeschef betroffen: „Es ist ernst, es ist Krieg, es ist Krieg in Europa.“

Aufgrund der akuten Lage im Osten Europas zögerte Söder auch nicht, den für kommende Woche geplanten politischen Aschermittwoch abzusagen. „Natürlich kann ein Aschermittwoch so nicht stattfinden.“ Ein Vorstoß, der nicht bei allen seiner Partei-Kollegen gut ankam - trotz eskalierender Ukraine-Krise.

Ukraine-Krieg: Ex-CSU-Chef hält Absage des politischen Aschermittwochs für falsch

Der ehemalige CSU-Chef Erwin Huber sagte am Donnerstag der Passauer Neuen Presse, dass er die Absage der Traditionsveranstaltung seiner Partei für falsch halte. „Der politische Aschermittwoch ist keine Gaudi, sondern ernsthafte Politik“, erklärte Huber. Er hielte die Veranstaltung für „eine Gelegenheit, mit Putin abzurechnen und eine klare Position der CSU zu beschreiben“.

Söder reagierte bei seiner Reise nach Wien prompt: „Es wäre völlig unangemessen, das durchzuführen. Das ist eine Einzelmeinung“, sagte der CSU-Parteichef und betonte, er habe sich mit den CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel und Edmund Stoiber abgestimmt.

Ukraine-Krise: Vertreter anderer Fraktionen unterstützen Söders Vorstoß

Auch die Vertreter der anderen Parteien im bayerischen Landtag folgten dem Vorbild Söders. „Nach dem Angriff Russlands ist die Lage in der Ukraine dramatisch - es herrscht Krieg in unserer direkten Nachbarschaft. Selbstverständlich kann der politische Aschermittwoch in dieser Zeit nicht stattfinden“, erklärte der bayerische Grünen-Parteichef Thomas von Sarnowski. Der Parteichef der Bayern-SPD, Florian von Brunn, sagte: „Jetzt steht die Sorge um die Menschen in der Ukraine und den Frieden für uns im Vordergrund.“ Ähnlich äußerten sich Vertreter von Freien Wählern, FDP und AfD.

