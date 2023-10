Spurlos verschwunden: Polizei fahndet nach vermisster 14-Jähriger – und bittet um Hilfe

Von: Felix Herz

Teilen

Die 14-jährige Vanessa Bagaeva aus Aschaffenburg wird vermisst – bisher gibt es laut Polizei auch keinerlei Anhaltspunkte, wo sich das Mädchen aufhalten könnte. © Polizei

Die Polizei Aschaffenburg sucht seit Sonntagabend nach einer vermissten 14-Jährigen. Bisher gibt es keinerlei Anhaltspunkte, wo sie sein könnte.

Aschaffenburg – Ein Mädchen aus Aschaffenburg wird vermisst. Bisher fehlt jede Spur von der 14-Jährigen. Daher wendet sich die Polizei Aschaffenburg nun an die Bevölkerung – und bittet öffentlich um Hilfe bei der Suche.

14-Jährige aus Aschaffenburg vermisst – möglicherweise in Nürnberg?

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken, die am Montagabend, 15. Oktober, verschickt wurde, gilt die 14-jährige Vanessa Bagaeva seit Sonntagabend, 15. Oktober, als vermisst. Sie wohnt normalerweise in einer Kinder- und Jugendeinrichtung im Bessenbacher Weg, heißt es. Um 14.30 Uhr hatte sie die Jugendeinrichtung verlassen, war zum vereinbarten Zeitpunkt am Abend dann aber nicht zurückgekehrt. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 14-Jährigen liegen laut Polizei nicht vor.

Bisher gibt es laut Polizei leider „keine konkreten Anhaltspunkte, wo sich die Jugendliche aufhalten könnte“. Möglicherweise sei sie im Raum Nürnberg, heißt es nur.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe – wer hat die 14-Jährige gesehen?

Nun wendet sich die Polizei mit dem Vermissten-Fall an die Bevölkerung. Wer Vanessa Bagaeva seit ihrem Verschwinden gesehen hat oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, solle sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer (06 02) 1 85 72 23 0 melden. (fhz)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.