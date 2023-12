„Unangenehme Eisregenfront“ trifft Nürnberg: Straßen und Autos mit Eisschicht überzogen

Von: Katarina Amtmann

Der Süden Bayerns hat mit Schneemassen zu kämpfen. Im Norden dominieren statt der weißen Pracht dagegen aber Eisregen und Glätte.

Nürnberg - Der Winter hält Bayern in einem eisigen Klammergriff. Zunächst kam es am Wochenende im Süden Bayerns zu einem der heftigsten Wintereinbrüche der vergangenen Jahre. Schnee soweit das Auge reichte - das hatte Konsequenzen. Zu Beginn der Woche (ab 4. Dezember) fiel die Schule stellenweise aus, der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Dienstag vor Frost und Glätte. Der Münchner Flughafen hatte daher bereits am Montag angekündigt, den Betrieb am Dienstagvormittag zunächst auszusetzen.

Wintereinbruch in Bayern: Eisregen trifft Nürnberg

Doch nicht nur der Süden Bayerns bekommt den Wintereinbruch deutlich zu spüren, auch im Norden des Freistaats müssen die Menschen aufpassen. In der Nacht auf Dienstag, 5. Dezember, traf Eisregen auch Nürnberg und sorgte für gefährliche Straßenverhältnisse. Noch am Morgen war die fränkische Stadt laut News5 von einer „unangenehmen Eisregenfront“ betroffen. Straßen und Autos wurden von einer kleinen Eisschicht überzogen.

Eine kleine Eisschicht überzog die Scheiben eines Autos. © NEWS5 / Grundmann

Wintereinbruch in Bayern: DWD warnt vor Frost und Glätte in Franken

Am Vormittag warnt der DWD in Nürnberg vor Frost bis zu -7 Grad, außerdem besteht Glättegefahr. (kam)

Scheibenkratzen war angesagt. © NEWS5 / Grundmann

