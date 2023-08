Unbekannte versprühen Pfefferspray in Regionalbahn – 15 Urlauber auf dem Weg zum Flughafen verletzt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In einem Regionalzug haben Unbekannte Pfefferspray versprüht (Symbolbild). © IMAGO / Dirk Sattler

Beim Aussteigen am Bahnhof versprühten zwei Männer und zwei Frauen Pfefferspray. Mehrere Reisende wurden bei dem Vorfall in Nürnberg verletzt.

Nürnberg - Am Bahnhof Nürnberg-Ost ereignete sich am Mittwoch, 9. August, eine Attacke mit Pfefferspray. Darüber berichtet die Bundespolizei in einer Pressemitteilung. Um 23.03 Uhr versprühten vier unbekannte Täter beim Aussteigen Pfefferspray in einer Regionalbahn der Linie RB 58552. Mindestens 15 Reisende, die auf dem Weg zum Nürnberger Flughafen waren, erlitten Augen- und Atemwegsreizungen durch das aggressive Gas.

Unbekannte versprühen Pfefferspray in Regionalbahn - Mindestens 15 Urlauber betroffen

Die Täter, zwei Männer und zwei Frauen, flüchteten anschließend ins Stadtgebiet von Nürnberg. Glücklicherweise war eine medizinische Behandlung der Verletzten durch den hinzugezogenen Rettungsdienst nicht erforderlich, sodass die Reisenden ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Täter flüchten nach Pfefferspray-Attacke in Regionalbahn

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung blieb die Suche nach den Tätern bisher ergebnislos. Die Regionalbahn, in der sich der Vorfall ereignete, ist mit Videoüberwachungssystemen ausgestattet. „Die Beamten der Bundespolizei sicherten die Videodateien, deren Auswertung dauert noch an“, heißt es in der Pressemitteilung..

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (kam)

Egal ob Meer oder Stadt: 11 schöne Ziele, die sich vom Flughafen Nürnberg aus anfliegen lassen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.