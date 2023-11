Unbekannte versprühen Reizgas an Schule: Mehr als 40 Schüler verletzt

Von: Felix Herz

Teilen

An einer Schule in Fürth wurde am Donnerstagvormittag Reizgas versprüht. Mehr als 40 Schüler klagten anschließend über Atemwegsbeschwerden. © NEWS5 / Merzbach

Ein Reizstoff-Alarm versetzt eine Fürther Schule in Aufruhr. Mehrere Schüler müssen medizinisch versorgt werden.

Fürth – Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hat am Donnerstagvormittag, 16. November, eine Schule in Fürth in Atem gehalten. Unbekannte hatten in einer Schultoilette einen Reizstoff versprüht, was bei mehreren Schülern zu Atemwegsbeschwerden führte.

Reizgas an Schule in Fürth versprüht – 40 Personen müssen versorgt werden

Gegen 10:50 Uhr wurde der Vorfall gemeldet. Eine Mitarbeiterin der Schule in der Sigmund-Nathan-Straße hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem mehrere Schüler über Beschwerden im Bereich der Atemwege klagten.

Die Feuerwehr Fürth rückte aus, um das Schulgebäude zu lüften und die Schüler aus dem Erd- und Untergeschoss in Sicherheit zu bringen. Währenddessen konnte der Unterricht in den nicht betroffenen Klassenzimmern regulär fortgesetzt werden.

Der Rettungsdienst versorgte vor Ort rund 40 Personen, die über Atemwegsbeschwerden klagten. Vier Schüler mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Gefährliche Köperverletzung: Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Erste Ermittlungen der Polizeiinspektion Fürth ergaben, dass der Reizstoff während einer Unterrichtspause in einem Toilettenraum im Untergeschoss versprüht wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Der oder die Täter sind bislang unbekannt.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Felix Herz sorgfältig geprüft.