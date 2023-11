„Deppen“: Spitze Nadeln auf Spielplatz in Mittelfranken verstreut – Anwohner fassungslos

Von: Manuel Rank

In Stein (Landkreis Fürth) haben Unbekannte auf einem Spielplatz hunderte Metallnadeln verteilt. Die Polizei ermittelt. © Vifogra (Collage von merkur.de)

Hunderte spitze Stecknadeln: Unbekannte verteilen auf einem Spielplatz in Mittelfranken erneut gefährliche Gegenstände. Anwohner sind erschüttert.

Stein – Auf einem Spielplatz in der Stadt Stein (Landkreis Fürth) sind spitze Metallnadeln gefunden worden – hunderte, im Sand verstreut. Und das bereits zum dritten Mal, innerhalb von drei Jahren. Der Bürgermeister der Stadt, Kurt Krömer, zeigte sich fassungslos: „Ich verstehe einfach nicht die Menschen, die hier ganz bewusst Verletzungen von Kindern in Kauf nehmen, die solche Taten letztendlich tun.“ Ihm würde kein anderer Ausspruch einfallen, „als dass es sich hier um Deppen handelt“, die mutwillig und vorsätzlich in Kauf nehmen, dass sich Kinder verletzen, sagte er der Nachrichtenagentur vifogra.

Um den Kinderspielplatz von den Nadeln zu entfernen, wurde die weitere Nutzung zeitweise von Mittwoch bis Freitag (15. bis 17. November) gesperrt, teilten die Stadt Stein und das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs Stein suchten die komplette Fläche von über 200 Quadratmetern ab und der Sand des kleinen Kinderspielplatzes wurde ausgetauscht, so Krömer. Am Mittwoch beim ersten Absuchen seien 50 Nadeln, am nächsten Tag nochmal 100 gefunden worden. Bereits am Freitag konnte der Spielplatz wieder „der Öffentlichkeit, sprich den Kindern“ zur Verfügung stehen, sagte er weiter.

Anwohner fassungslos über Metallnadeln auf Spielplatz – „Vandalismus muss nicht sein!“

Unklar bleibt, wer die Nadeln auf dem Spielplatz verteilt hatte. Die Stadt erstattete deswegen Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt. Christian Seiler, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, erklärte am Montag, 20. November, dazu: „Die potenzielle Verletzungsgefahr, die dieser Umstand mit sich birgt – kleine Kinder spielen auf dem Spielplatz – das ist wahnsinnig gefährlich. Aus diesem Grund hat die Polizeiinspektion Stein diesen Umstand als versuchte gefährliche Körperverletzung gewertet und entsprechend auch Ermittlungen eingeleitet.“

Durch die Stadt zieht sich ein Aufschrei – und Unverständnis, warum Menschen so etwas tun. Eine Anwohnerin sorgt sich um die Kinder: „Ich finde es eine absolute Frechheit, weil die kleinsten von den Kleinen betroffen sind, die sich auch verletzen können. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass schon wieder solche Nadeln im Sand vergraben worden sind.“ Jedes Mal werde der Spielplatz gesperrt, was auch verständlich sei. Aber die Kosten trage immer die Allgemeinheit, so die Anwohnerin: „Vandalismus muss nicht sein!“

Weitere Gefahren durch Nadeln verhindern – Videoüberwachung oder erhöhtes Polizeiaufgebot?

Die Frage drängt sich auf, wie verhindert werden kann, dass Unbekannte ein viertes Mal Nadeln auf dem Spielplatz verstreuen. „Es kommen sehr schnell die Gedanken auf, dass wir hier eine Videoüberwachung des Spielplatzes veranlassen“, so Bürgermeister Krömer. Dabei seien aber auch rechtliche Vorgaben einzuhalten, was es sehr schwierig mache, den Kinderspielplatz per Video zu überwachen.

Die Polizei bemühe sich um Aufklärung, versicherte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Christian Seiler, der Nachrichtenagentur vifogra. „Die Polizeiinspektion Stein ist dabei, Zeugen zu befragen und Aufschluss über diese Tat zu gewinnen. Darüber hinaus wird der Bereich um den Spielplatz verstärkt mit uniformierten Streifen befahren“, erklärte er.

In den nächsten Wochen werde der Kinderspielplatz weitere Male durchsucht, um sicherzustellen, dass sich die Kinder nicht durch Metallnadeln verletzten. „Wir werden diese Durchsuchung mit der Metallsonde auch jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen noch mal wiederholen, weil noch mal etwas auftauchen kann“, erläuterte Bürgermeister Krömer das Vorgehen der Stadt. Man wolle jegliches Risiko ausschließen.

Im Juni 2020 verteilten Unbekannte erstmals Metallnadeln auf dem Spielplatz in Stein

Der Vorfall der vergangenen Woche weckt Erinnerungen an Juni 2020. Zum ersten Mal hatten auf dem Spielplatz in Stein Unbekannte damals Metallnadeln verteilt. Der Kinderspielplatz wurde zeitweise gesperrt, die Polizei informiert. Der komplette Sand – rund 50 Tonnen – wurde aus dem Spielplatz ausgekoffert und weggefahren. Der materielle Schaden belief sich auf 4500 Euro.

Eine junge Mutter war erschüttert. Der Nachrichtenagentur vifogra hatte sie damals gesagt, dass der Vorfall sie verärgere und sie fassungslos sei. „Das ist ein Spielplatz, wo Kinder sich frei bewegen sollen“. Die Anwohnerin fand klare Worte zu der Tat: „Ist für mich absolut unverständlich und für mich ist es einfach ein Vollidiot“.

Auch nach den Ermittlungen der Polizei blieb unklar, wer die Metallnadeln auf dem Spielplatz verstreut hatte.

