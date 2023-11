Unbekannte werfen Feuerlöscher aus Hochhaus – und verfehlen Rollstuhlfahrerin nur knapp

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine Rollstuhlfahrerin wurde in Nürnberg nur knapp von einem Feuerlöscher verfehlt. Unbekannte hatten diesen aus einem Hochhaus geworfen (Symbolbild). © IMAGO / CHROMORANGE / Fotostand (Collage: Merkur.de)

Um nur gut zwei Meter wurde die Frau von dem Feuerlöscher verfehlt. Einige Tage zuvor hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Nürnberg - Am Donnerstagabend, 9. November, ereignete sich ein gefährlicher Vorfall in Nürnberg-Langwasser, als Unbekannte einen Feuerlöscher aus einem Hochhaus warfen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht dringend nach Zeugen.

Schlimmer Vorfall in Nürnberg: Feuerlöscher aus Hochhaus geworfen - Frau nur knapp verfehlt

Gegen 18.15 Uhr informierte ein Zeuge die Einsatzzentrale über den Vorfall in der Wettersteinstraße. Der Feuerlöscher schlug unmittelbar vor dem Eingang eines Textil-Discounters (eines der Geschäfte der dortigen Ladenpassage nahe der Hochgernstraße) auf dem Gehweg auf. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Rollstuhlfahrerin in unmittelbarer Nähe, die nur um knapp zwei Meter von dem herabfallenden Gegenstand verfehlt wurde, heißt es in der Pressemitteilung.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nach Feuerlöscher-Wurf aus Nürnberger Hochhaus: Polizei ermittelt

Die polizeilichen Untersuchungen vor Ort ergaben, dass Feuerlöscher aus zwei Hochhäusern in der Umgebung fehlen. „Aus welchem Stockwerk der Gegenstand geworfen wurde, ist bislang noch unbekannt. Fest steht weiterhin, dass den Tätern bewusst gewesen sein muss, dass sich vor der Passage zu den Ladenöffnungszeiten Personen befinden könnten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Kriminalpolizei führt nun Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Bereits am 6. November 2023 ereignete sich ein ähnlicher Vorfall, als Unbekannte drei Feuerlöscher aus dem 20. Stock eines Hochhauses warfen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Zusammenhang mit anderem Feuerlöscher-Wurf in Nürnberg?

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Vorfällen und appelliert an die Öffentlichkeit, sachdienliche Hinweise zu geben. „Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben (unberechtigte Personen in den Treppenhäusern der Anwesen, Hantieren bzw. andere Aktionen mit oder an Feuerlöschern etc.) oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen“, heißt es abschließend. (kam)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.