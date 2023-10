Unbekannter begrapscht Mädchen (3) in Supermarkt: Mutter alarmiert Polizei

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Unbekannter begrapschte eine Dreijährige in einem Supermarkt in Bayern (Symbolbild). © IMAGO / CHROMORANGE

Ein Unbekannter näherte sich dem kleinen Mädchen, als es sich die in der Halloween-Abteilung ausgestellten Artikel anschaute.

Dörfles-Esbach - Am Samstagnachmittag, 30. September, kam es in einem Supermarkt in Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) zu einem sexuellen Übergriff auf ein Kind. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mädchen (3) in Supermarkt im Landkreis Coburg von Unbekanntem belästigt

Gegen 15.40 Uhr am Samstag befand sich das dreijährige Mädchen mit seinen Eltern beim Einkaufen. „In einem großen Supermarkt in der Coburger Straße sah sich das Kind die in der Halloween-Abteilung ausgestellten Artikel an. Unbeobachtet näherte sich dem Kind ein unbekannter Mann“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei mit dem Titel „Dreijähriges Mädchen begrapscht – Zeugenaufruf der Kriminalpolizei“.

Der Mann soll das Mädchen hochgehoben und ihm mit der Hand in den Intimbereich gefasst haben. Das Mädchen erzählte seiner Mutter davon, die sich an die Polizei wandte.

Mädchen (3) in Supermarkt in Dörfles-Esbach belästigt: So wird der Unbekannte beschreiben

etwa 60 Jahre alt

circa 175-180 Zentimeter groß

schlanke Figur

graues bis weißes Haar

ungepflegte Rasur

zur Kleidung gibt es keine Angaben

Nach Übergriff auf Dreijährige in Supermarkt: Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen einer Sexualstraftat und bittet um Zeugenhinweise. Sie fragt: „Wer kann Angaben zu einem Mann mit dieser Beschreibung machen? Wer kann Hinweise zu dem Übergriff im Supermarkt geben?“ Hinweise werden unter der Nummer 09561/6450 entgegengenommen. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.