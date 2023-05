Über 200 Rettungskräfte im Einsatz: Unbekannter Stoff tritt aus – Klinik in Bayern evakuiert

Atemreizungen ausgelöst

+ © NEWS5 / Grundmann Die Einsatzkräfte waren bei der Sana-Klink in Pegnitz im Großeinsatz. © NEWS5 / Grundmann

40 Patienten wurden am Samstagabend (6. Mai) aus der Sana-Klink in Pegnitz evakuiert. Zuvor war ein unbekannter Stoff in einem Kellerraum ausgetreten.

Pegnitz – Am Samstagabend, 6. Mai, musste die Sana-Klinik in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) vorsorglich evakuiert werden. Zuvor war ein bislang unbekannter Stoff in einem Kellerraum ausgetreten, wie die Polizei mitteilte.

Sana-Klinik in Pegnitz evakuiert: 40 Patienten betroffen

Ein Mitarbeiter hatte kurz vor 18 Uhr das Austreten des Stoffes bemerkt. „Da der Stoff zu einer Atemwegsreizung des Mannes führte, wählte dieser den Notruf“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Kräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückten zum Einsatzort aus.

Die Feuerwehr führte erste Messungen durch, konnte den Stoff allerdings nicht identifizieren. Zwei Feuerwehrler erlitten Hautreizungen. Die Einsatzleitungen entschieden sich im weiteren Verlauf für eine vorsorgliche Evakuierung der Klinik. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich darin rund 40 Patienten.

Unbekannter Stoff ausgetreten: Klink in Pegnitz geräumt – Großeinsatz für Rettungskräfte

Die Evakuierungsmaßnahmen dauerten mehrere Stunden und waren gegen 22.45 Uhr abgeschlossen. Mehrere Polizeistreifen, etwa 130 Mitglieder der umliegenden Feuerwehren und rund 100 Kräfte des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Nun soll der unbekannte Stoff identifiziert werden. (kam)

