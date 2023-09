Unbekannter Toter in Donau-Altwasser löst Großeinsatz aus – Kripo ermittelt

Von: Klaus-Maria Mehr

Großeinsatz an der Donau: Ein Zeuge entdeckt eine leblose Person im Wasser. Die Ermittlungen zur Identität und Todesursache laufen.

Kelheim/Bad Abbach – Ein mysteriöser Fund beschäftigt die Polizei in Kelheim: Am 2. September 2023, gegen 14:30 Uhr, wurde eine leblose männliche Person aus der Donau geborgen. Der Körper hatte sich nach einem aktuellen Bericht des Polizeipräsidiums Niederbayern im Treibholz des Lengfelder Altwassers (Gemeinde Bad Abbach, Kreis Kelheim) verfangen.

In einem Donau-Altwasser nahe Kelheim wurde ein Toter zwischen Treibholz gefunden. Die Polizei ermittelt. © Sturm/Imago

Zeuge sieht leblose Person im Wasser treiben – Großeinsatz läuft an

Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor die Rettungsleitstelle über die leblose Person im Wasser informiert. Daraufhin wurde eine großangelegte Rettungsaktion eingeleitet. Bis zu 69 Einsatzkräfte von Wasserwacht, Feuerwehr und Rettungsdienst waren an der Bergung der Wasserleiche beteiligt.

Identität des Toten unklar – Polizei ermittelt

Nach dem polizeilichen Erstzugriff durch Kräfte der Inspektion in Kelheim, wurden die weiteren Ermittlungen zur Identität und Todesursache an den Kriminaldauerdienst der KPI Landshut übergeben. Die Ermittlungen dauern zur Stunde noch an.

Die Identität des Mannes sowie die genaue Todesursache sind bislang unklar. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise, um das Rätsel um den mysteriösen Fund in der Donau lösen zu können.

