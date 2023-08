(Un)beliebte deutsche Dialekte: Umfrage zeigt, wie bairisch abschneidet

Von: Leyla Yildiz

Teilen

In jedem Bundesland Deutschlands werden unterschiedliche Dialekte gesprochen. Nicht alle sind beliebt. Eine Umfrage zeigt, wie bairisch abschneidet.

München - Im Deutschen gibt es einige Dialekte, sie unterscheiden sich von Region zu Region. Und auch im Ausland ist Deutsch Amtsprache oder Hauptsprache wie in Österreich und der Schweiz. Die Dialekte machen die deutsche Sprache jedoch wieder vielfältig, denn jede Mundart hat unterschiedliche Wörter zu bieten.

Jedoch sind nicht alle Dialekte gleich beliebt. Das zeigt nun eine Umfrage des Online-Sprachlernportals Preply. Dafür wurden mehr als 1000 Männer und Frauen befragt, welche von den angegeben 18 deutschen Dialekten ihnen am besten und welche ihnen am wenigsten gefallen. Und dabei kommt neben sächsisch und schwäbisch das Bairische nicht gut weg.

Der bairische Dialekt ist sehr bekannt aber gleichzeitig auch nicht besonders beliebt. Das zeigt eine Umfrage. © Wolfgang Maria Weber/Imago/Preply/merkur.de-Collage

Umfrage zu deutschen Dialekten: Sächsisch am unbeliebtesten

Der Umfrage zufolge liegt sächsisch auf Platz eins der unbeliebtesten Dialekte mit 37,6 Prozent der Stimmen, schwäbisch auf Platz zwei mit 19,3 Prozent und bairisch auf Platz drei mit 18,6 Prozent. Damit ist jeder fünfte Deutsche genervt von der bairischen Mundart. Vor allem die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern (33 Prozent) und Sachsen (30 Prozent) sind sich in dieser Meinung einig.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Und in Bayern selbst? Dort belegt nach sächsisch, thüringisch den zweiten Platz und schwäbisch den dritten Platz. Am beliebtesten ist laut der Umfrage das Hessische bei den Bayern. Im Gesamtergebnis aller Befragten kommen westfälisch und rheinländisch am besten an.

Wie beliebt sind die deutschen Dialekte in Bayern: Tabelle zeigt das Ergebnis

Dialekt Prozentangabe Sächsisch 46 Thüringisch 25,7 Schwäbisch 18,6 Schwyzerdütsch 18,6 Plattdeutsch 16,8 Pfälzisch 15 Berlinerisch 13,3 Kölsch 13,3 Fränkisch 12,4 Saarländisch 9,7 Wienerisch 9,7 Badisch 8 Tirolerisch 7,1 Kärntnerisch 7,1 Bairisch 6,2 Westfälisch 6,2 Rheinländisch 5,3 Hessisch 4,4 Keinen der Genannten 19,5

Wenn es das Sächsische übrigens nicht gäbe, dann wäre schwäbisch am unbeliebtesten bei den 1000 Teilnehmern der Umfrage. So oder so: Jeder Dialekt ist einzigartig, egal ob beliebt oder unbeliebt. Die Mundarten verpassen der deutschen Sprachen Individualität und so ist es auch im Bairischen. (ly)

In München gibt es einige Begriffe, die heutzutage kaum einer mehr kennt. Ein Dialektförderer macht sich deshalb Sorgen um den Münchner Dialekt.

12 deftige Gerichte, die man sich in Bayern nicht entgehen lassen sollte Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.