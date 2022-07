„Unerwartet viele Unfälle“: Bayerische Stadt kämpft mit drastischen Maßnahmen gegen E-Scooter-Chaos

Von: Tanja Kipke

Nürnberg reagiert mit drastischen Maßnahmen auf das E-Scooter-Chaos in der Innenstadt. © dpa/Daniel Karmann/Stadt Nürnberg (merkur.de-Collage)

Sie stehen auf Gehsteigen, Straßen, Parkplätzen: E-Scooter. Auch Unfälle mit den Rollern gibt es häufig. Der Stadt Nürnberg reicht‘s.

Nürnberg – Es kann schon echt nervig sein. Und schön ist der Anblick auch nicht: Häufig sieht man zahlreiche E-Scooter in der Innenstadt, ob auf dem Gehsteig mitten im Weg oder in der Fußgängerzone. Viele scheint es auch in Nürnberg zu stören. Die Stadt spricht von „regelmäßigen Beschwerden“. Zudem käme es zu „unerwartet vielen - auch schweren - Unfällen“. Erst vor zwei Wochen ist in Nürnberg eine 35-Jährige bei einem E-Scooter-Unfall verstorben.

Mit einem neuen Konzept reagiert die Frankenmetropole jetzt darauf. Es soll das „wilde“ Abstellen und Fahren der E-Scooter an ungeeigneten Orten verhindern.

Nürnberg reagiert auf Beschwerden: Sammelparkplätze für E-Scooter kommen

„E-Scooter ersetzen Fußwege, ÖPNV-Fahrten oder sind Freizeitvergnügen. Umso wichtiger ist ein Konzept, wie sich diese E-Scooter im Stadtraum unterbringen lassen“, wird Planungs- und Baureferent Daniel Ulrich zitiert. Man möchte „stationsbasierter Sammelparkplätze“ im öffentlichen Raum anstatt das wahllose Abstellen. Dadurch ist das Parken der Elektroroller im dichten Innenstadtbereich bald verboten.

Die Stadt sei dafür in drei Bereiche eingeteilt worden – die Altstadt, das Gebiet innerhalb des Bundesstraßenrings inklusive der Weststadt sowie die Außenstadt. Für die Altstadt und den Bereich innerhalb des Rings soll es ab Früjhjahr 2023 Verleihsysteme an ausgewiesenen Standorten geben. „In den weniger dicht bebauten Gebieten der Außenstadt soll eine Kombination aus stationsbasiertem Verleihsystem an Standorten des ÖPNV sowie ‚free-floating‘, also das freie Abstellen, angeboten werden“, erklärt die Stadt.

Video: Erste E-Scooter-Unfallbilanz: Ähnlich hohe Schäden wie bei Mofas

Nürnberg kämpft gegen E-Scooter: Anbieter müssen sich auf Änderung einstellen

Für die E-Scooter-Anbieter hat das neue Konzept auch einiges in petto. Die Anzahl der zugelassenen Roller ist künftig abhängig von den Sammelparkplätzen. Die Kapazitätsobergrenze darf dort nicht überschritten werden. „Auch soll ab nächstem Jahr nur noch eine begrenzte Anzahl an Anbietern in Nürnberg auf dem Markt sein.“ Man müsse sich dafür in einem mehrstufigen Verfahren bewerben. (tkip)

