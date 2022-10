A6 voll gesperrt: LKW mit Lithiumbatterien in Flammen – Mega-Stau im Berufsverkehr

Von: Felix Herz

Südlich von Nürnberg auf der A6 steht ein Lastwagen in Flammen. Die Autobahn ist gesperrt. © NEWS5 / Oßwald

Ein mit Lithiumbatterien beladener Lastwagen steht südlich von Nürnberg auf der A6 in Flammen. Dies hat einen langen Stau zur Folge.

Nürnberg – Lithiumbatterien kommen in zahlreichen Alltagsgegenständen zum Einsatz, unter anderem in den viel diskutierten E-Scootern, die in den Großstädten inzwischen zum Stadtbild gehören. Sie sind aber auch ein gefährliches Gut, das nicht Feuer fangen sollte. Auf der A6 südlich von Nürnberg ist am Freitagvormittag, 28. Oktober, aber genau das passiert.

LKW steht nahe Nürnberg in Flammen: Autobahn gesperrt

Wie die Polizei mitteilt, steht auf der A6 bei Schwabach in Richtung Heilbronn, auf Höhe der Ausfahrt Roth, ein Lastwagen in Flammen. Einsatzkräfte sind vor Ort und versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Autobahn in Folge des Zwischenfalls derzeit voll gesperrt.

Eine Umleitung ist vonseiten der Polizei bereits in Kraft getreten. Sie erfolgt am Autobahnkreuz Nürnberg Süd. Berichten zufolge ist es aber vor allem wegen des tageszeitbedingten Berufsverkehrs zu einem langen Stau gekommen.

LKW in Vollbrand: Polizei mit Bitte an Autofahrer

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bittet die Polizei Mittelfranken Autofahrer, das Gebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren. Auf Bildern des Brandes ist zu sehen, wie die Einsatzkräfte mit Löschschaum gegen die Flammen vorgehen. Wegen der komplizierten Ladung des Lastwagens ist es derzeit noch nicht absehbar, wie lange sich die Aufräumarbeiten hinziehen werden. Man kann daher nur schwer sagen, wann die Autobahn wieder frei befahrbar ist. (fhz)

