Schwerer LKW-Unfall auf der A9: Autobahn Richtung München voll gesperrt

Von: Felix Herz

Die Fahrerkabine des Lkw ist nach dem schweren Auffahrunfall auf der A9 in Richtung München völlig demoliert. © NEWS5 / Grundmann

Auf der A9 in Richtung München hat sich ein schwerer Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen ereignet. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Feucht – In den frühen Morgenstunden am Dienstag, 26. Juli, gegen 06.30 Uhr, ereignete sich ein heftiger Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, der Fahrer des anderen Lkw kam ohne Verletzungen davon. Die A9 in Richtung München wurde voll gesperrt.

LKW-Unfall nahe Nürnberg: Fahrer schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich auf Höhe des bayerischen Marktes Feucht zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach. Laut Pressemitteilung der Polizei musste ein 55-jähriger LKW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Der LKW-Fahrer hinter dem 55-Jährigen bemerkte dies scheinbar zu spät und fuhr auf den vorderen Lastwagen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls habe sich der Fahrerkabine so stark verformt, dass der hintere LKW-Fahrer in ihr eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Er musste von der Feuerwehr befreit werden, anschließend brachte ihn der Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung seiner schweren Verletzungen sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Auffahrunfall auf der Autobahn: A9 voll gesperrt

Wie die Polizei weiter berichtet, sind zahlreiche Beamte im Einsatz. Neben der Verkehrspolizei Feucht sind auch Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Schwaig, Fischbach und Röthenbach an der Pegnitz sowie das THW Lauf vor Ort. Des Weiteren berichtete die Polizei, dass die A9 bis zur Beendigung der Maßnahmen in Fahrtrichtung München voll gesperrt wurde.

