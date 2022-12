Tödlicher Tesla-Unfall auf A93: Familienvater stirbt – Sohn (10) schwer verletzt

Von: Thomas Eldersch

Auf der A93 ereignete sich ein tödlicher Unfall. © IMAGO/Manfred Segerer/Symbolbild

Aus noch ungeklärten Umständen kam ein Mann mit seinem Tesla von der A93 ab und krachte gleich in mehrere Bäume. Dabei wurde er tödlich verletzt.

Kiefersfelden – Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochmorgen, 28. Dezember, kurz vor der österreichischen Grenze. Aus noch unbekannten Gründen kam ein 44-Jähriger auf der A93 von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Mit ihm im Auto saßen seine Frau und die beiden Kinder. Der Familienvater überlebte den Unfall nicht.

Tödlicher Unfall auf der A93 – Tesla kommt von Straße ab

Der tragische Unfall auf der A93 ereignete sich laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen. Eine Familie aus Erding war mit ihrem Tesla in Richtung Österreich unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam der 44-jährige Fahrer und Familienvater bei der Anschlussstelle Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) von der Fahrbahn ab. Der Wagen schlitterte rechts über das Grün und stieß anschließend mit mehreren Bäumen zusammen, heißt es weiter.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug stark deformiert – der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr musste anrücken, um den Mann aus dem Wrack zu befreien. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er umgehend in ein Klinikum nach München geflogen. Dort verstarb er allerdings kurze Zeit später. Sein 10-jähriger Sohn wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Verletzungen sollen laut Polizei aber nicht lebensbedrohlich sein. Die Mutter sowie der vierjährige Sohn verletzten sich nur leicht. Sie wurden in einem Krankenhaus versorgt. Am Auto entstand ein Totalschaden von etwa 50.000 Euro.

Staatsanwaltschaft untersucht den Unfallhergang

Da der Unfallhergang zunächst noch nicht geklärt werden konnte, wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Während der Unfallaufnahme und Bergung musste die Ausfahrt Oberaudorf gesperrt werden. Infolgedessen staute es sich. Die A93 wurde aber nicht komplett gesperrt, eine Spur konnte offengehalten werden. Im Einsatz befanden sich Rettungssanitäter sowie Notärzte, die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei und die Verkehrspolizei Rosenheim. Letztere leitet nun auch die Ermittlungen in dem Unglücksfall. (tel)

