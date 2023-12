Unfall am Kreisverkehr: Auto erfasst Fußgängerin in Oberbayern

Von: Katarina Amtmann

Der Autofahrer ließ eine Frau mit Kinderwagen die Straße überqueren. Danach fuhr er weiter und übersah eine weitere Fußgängerin - sie wurde frontal erfasst.

Beilngries - In Beilngries, im Landkreis Eichstätt, wurde eine 72-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Der 26-jährige Fahrer hatte am Donnerstagnachmittag (14. Dezember) an einem Kreisverkehr-Ausgang angehalten. Er ließ eine Frau mit Kinderwagen die Straße überqueren, so die Polizei.

An einem Kreisverkehr kam es zu einem schweren Unfall. Eine Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. © IMAGO / MiS / Harry Koerber (Collage: Merkur.de)

Fußgängerin in Oberbayern von Auto erfasst - Frau schwebt in Lebensgefahr

Danach fuhr er weiter und übersah die 72-jährige Fußgängerin, die von der gegenüberliegenden Seite über die Straße ging. Die Frau wurde frontal vom Auto erfasst und stürzte. In kritischem Zustand wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.