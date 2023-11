Heftiger Unfall am Stauende: Transporter kracht auf Auto – Frau in Lebensgefahr

Von: Katarina Amtmann

Ein Kleintransporter fährt ungebremst in einen Stau - mit schlimmen Folgen. Mehrere Verletzte, eine Person kämpft um ihr Leben.

Velburg - Eine 62-jährige Frau erlitt bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz lebensbedrohliche Verletzungen. Wie die Autobahnpolizei Parsberg berichtete, wurden auch der Fahrer eines Autos und eines Kleintransporters schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am späten Freitagnachmittag, 10. November. Er passierte im Baustellenbereich der Krondorfbrücke. Die Unfallstelle lag zwischen den Anschlussstellen Neumarkt-Ost und Velburg, in Richtung Passau.

In der Oberpfalz hat sich ein heftiger Unfall ereignet. © vifogra / Eberlein

Heftiger Unfall am Stauende in der Oberpfalz: Frau schwebt in Lebensgefahr

Laut bisherigen Erkenntnissen fuhr der 20-jährige Fahrer des Kleintransporters ungebremst auf einen vor ihm stehenden Pkw auf. Dies teilte die Polizei mit. Das Auto wurde auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben. Dieses wiederum prallte auf einen unbeladenen Autotransporter.

Der junge Fahrer des Kleintransporters erlitt schwere Verletzungen. Die Beifahrerin im Pkw, auf den er aufgefahren war, wurde lebensgefährlich verletzt. Der 64-jährige Fahrer dieses Wagens erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Ein weiterer Autofahrer wurde leicht verletzt. Die betroffenen Personen wurden unter anderem mit dem Rettungshubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser transportiert.

A3 bei Velburg: Unfall am Stauende mit mehreren Verletzten

Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären. Dies geschah nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Die Fahrspur in Richtung Passau war für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Bereits in den Tagen zuvor hatten sich in Bayern mehrere Autounfälle ereignet: In Oberbayern kam es zu einem tödlichen Frontalcrash, in Schwaben starb ein Geisterfahrer bei einem Unfall und ein Motorradfahrer kam ums Leben, nachdem ihm die Vorfahrt genommen wurde. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.