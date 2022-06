Geisterfahrer verursacht schweren Unfall: 92-Jähriger wendet auf Bundesstraße und kracht in Motorrad

Von: Theresa Kuchler

Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt, als er mit einem 92-jährigen Geisterfahrer zwischen Coburg und Bamberg zusammenprallte. © NEWS5 / Merzbach

Ein Geisterfahrer hat am Sonntagnachmittag einen Unfall auf der B4 zwischen Coburg und Bamberg verursacht. Der 92-Jährige krachte in ein Motorrad und verletzte den Fahrer schwer.

Bamberg/Coburg – Auf der Bundesstraße 4 zwischen Bamberg und Coburg ist es am Sonntagnachmittag (12. Juni) zu einem schweren Unfall gekommen, als ein 92-jähriger Geisterfahrer mit einem Motorradfahrer zusammenprallte. Der 54-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der 92-jährige Fahrer des KIA-Kleinwagens auf der viel befahrenen Bundesstraße plötzlich umdrehte, ist laut der Coburger Verkehrspolizei bislang nicht bekannt. Der Mann sei mit seiner 85-jährigen Beifahrerin auf der B4 von Coburg kommend in Richtung Bamberg unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen soll er im Bereich der Anschlussstelle Niederfüllbach (Kreis Coburg) plötzlich gewendet haben und als Geisterfahrer wieder zurückgefahren sein.

Unfall zwischen Bamberg und Coburg: Geisterfahrer kracht in Motorrad

Nach seinem Wendemanöver kam dem 92-Jährigen ein Fahrzeug entgegen, das allerdings noch rechtzeitig ausweichen konnte. Dem 54-jährigen Motorradfahrer gelang das nicht mehr. Er krachte mit dem Geisterfahrer zusammen, wobei er schwerstens verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die B4 zwischen Coburg und Bamberg musste wegen des Geisterfahrer-Unfalls länger gesperrt werden. © NEWS5 / Merzbach

Geisterfahrer-Unfall auf der B4

Laut Jens Fischer von der Verkehrspolizeiinspektion Coburg erlitten die Insassen des Geisterfahrer-Wagens leichte Verletzungen. Sie werden derzeit ebenfalls medizinisch behandelt. „Beide befinden sich in einem Klinikum in Coburg, da sie mit einem Schock zu kämpfen haben“, so Fischer.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Zur Unfallstelle kam ein Gutachter, die Fahrbahn war längere Zeit gesperrt. Der Führerschein des Geisterfahrers sei vorerst sichergestellt worden. Wie hoch der Sachschaden an den Fahrzeugen ausfällt, ließe sich momentan noch schwer beziffern. Fischer schätzt: „Ich gehe davon aus, dass er im fünfstelligen Bereich liegt.“

Dass Autofahrer plötzlich die Richtung wechseln und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringen, passiert immer wieder. Erst vor kurzem war die A92 stundenlang gesperrt, weil ein Geisterfahrer einen schweren Unfall verursacht hatte. (kuc)