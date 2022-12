Betrunkener BMW-Fahrer (19) kracht frontal in Mini: Heftiger Unfall in Bayern

Von: Felix Herz

Der BMW und der Mini wurden bei dem Frontalzusammenstoß völlig zerstört. © Leitner, BRK BGL

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagabend in Bad Reichenhall. Ein alkoholisierter 19-jähriger BMW-Fahrer krachte frontal in den Mini einer 77-Jährigen.

Bad Reichenhall – In einer Pressemitteilung vom Samstag, 24. Dezember, berichtet das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Berchtesgadener Land, von einem schweren Unfall in Bayern. Am Freitagabend, 23. Dezember, krachte ein BMW-Fahrer frontal in den Mini einer 77-jährigen Frau.

Frontalzusammenstoß in Bayern: 19-Jähriger kracht in Mini einer 77-Jährigen

Nach ersten Erkenntnissen des BRK wurden bei dem Unfall in der Anton-Winkler-Straße (B20) in Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land der 19-jährige Fahrer des BMWs leicht und die 77-jährige Fahrerin des Mini schwer verletzt. Zuvor war der junge Mann aus Bad Reichenhall in einer Rechtskurve der laut BRK „regennassen und stellenweise offenbar auch rutschigen Straße“ aus Bayerisch Gmain kommend zu weit nach links abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte er anschließend frontal in den Mini der 77-jährigen Bayerisch Gmainerin.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Rentnerin mit ihrem Fahrzeug noch auf das Heck eines geparkten Ford Transit aus Wien geschoben. Weil eines der Notrufsysteme der Autos auslöste, waren die freiwillige Feuerwehr Bad Reichenhall samt Löschzug sowie das Rote Kreuz sofort am Unfallort. Die verunfallten Personen wurden versorgt, die 77-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht.

19-jähriger Unfallverursacher war alkoholisiert – ihn erwartet nun ein Strafverfahren

Im Anschluss an die Erstversorgung der Verletzten stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, reinigte die Fahrbahn, leuchtete die Fahrbahn aus und kümmerte sich um die Umleitung des Verkehrs.

Beim 19-jährigen Unfallverursacher wurde im Zuge der Untersuchung durch die Polizei ein Atem-Alkoholtest angewandt, der positiv ausschlug. Wegen der laut BRK „leichten Alkoholisierung“ muss er sich nun auch Blut abnehmen lassen. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. (fhz)

