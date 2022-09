Schwerer Frontalzusammenstoß in Bayern: Mann stirbt – Schwerverletzter mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Von: Felix Herz

Bei dem schweren Unfall kam ein Mann ums Leben, ein weiterer wurde schwer verletzt. © fib/Eß

In Bayern hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Dabei ist ein 83-jähriger Mann ums Leben gekommen – ein 30-Jähriger wurde schwer verletzt.

Schwindegg – Schlimmer Unfall in Bayern: Am Donnerstag, 1. September, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Jaguar und einem VW auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Edmühle und Walkersaich.

Schwerer Unfall in Bayern: Ein toter, ein Schwerverletzter

Der 83-jährige Fahrer des Jaguar wollte von Hassenham kommend in die vorfahrtsberechtigte Gemeindeverbindungsstraße zwischen Edmühle und Walkersaich einbiegen, heißt es im Pressebericht der Polizei und Feuerwehr. Dabei übersah er wohl den 30-jährigen Fahrer des VWs.

Der Mann aus Erding, der den VW fuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Autos krachten frontal ineinander. Dabei wurde der 83-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt – er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Erdinger in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Großeinsatz in Bayern nach schwerem Frontalzusammenstoß

Laut Pressemitteilungen der örtlichen Feuerwehr und Polizei waren die Feuerwehren Obertaufkirchen, Schwindegg und Walkersaich waren mit insgesamt 45 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Straße komplett gesperrt.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein nahm die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn die Ermittlung zum Unfallhergang auf. Im Zuge dessen wurde auch ein Gutachter beauftragt, den Unfall zu rekonstruieren. Beide Fahrzeuge erlitten bei dem Zusammenstoß einen Totalschaden – finanziell wird dieser von der Polizei mit 20.000 Euro beziffert. (fhz)

