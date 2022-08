36-Jährige will Katze retten – Anwohnerin findet Frau dann schwer verletzt im Innenhof

Von: Franziska Konrad

Teilen

Beim Versuch eine Katze zu retten, wurde eine 36-Jährige schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte sie in eine Klinik (Symbolbild). © Foto: Bodo Schackow/dpa

Auf dem Dach eines mehrstöckigen Wohnhauses befand sich eine junge Katze - doch das Vorhaben einer Frau in Cham führte ins Verderben.

Cham - Ein tragischer Unfall ereignete sich am Wochenende in der Oberpfalz: Vermutlich beim Versuch, eine Katze von einem Hausdach zu retten, ist eine Frau abgestürzt. Die 36-Jährige wurde schwer verletzt.

Nach dem Unglück in Cham (Landkreis Cham) flog ein Rettungshubschrauber die Verletzte in ein Krankenhaus. Das gibt die Polizei am Sonntag, 31. Juli, bekannt.

Tragischer Unfall in Bayern: Frau will Katze von Dach retten - und wird schwer verletzt

Nach ihrem Sturz aus dem dritten Stock fand eine Anwohnerin die Verletzte im Innenhof des Hauses. Sie alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

Zum Zeitpunkt des Unfalls am Samstag, 30. Juli, befand sich eine junge Katze auf dem Dach des mehrstöckigen Wohnhauses. Daher gehen die Beamten momentan davon aus, dass die Frau das Tier retten wollte. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch unklar. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (kof/dpa)