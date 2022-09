Schwerer Unfall in Bayern: Auto überschlägt sich bei Starkregen – 16-Jähriger aus Wagen geschleudert

Von: Felix Herz

Bei Starkregen hat der 18-jährige Fahrer wohl die Kontrolle über das Auto verloren. © NEWS5 / Merzbach

Am Samstagabend gab es heftigen Starkregen in Nürnberg. Ein 18-jähriger Autofahrer verlor dadurch wohl die Kontrolle über seinen Wagen – es kam zum Unfall.

Fürth – Am Samstagabend, 3. September, ereignete sich ein schwerer Unfall im Norden von Fürth, nahe Nürnberg. Zwischen Eltersdorf und Mannhof verlor ein 18-jähriger Fahrer bei heftigem Starkregen die Kontrolle über seinen Fiat. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde ein 16-Jähriger aus dem Wagen geschleudert.

Heftiger Unfall nahe Fürth: Wagen überschlug sich – 16-Jähriger schwer verletzt

In verschiedenen Teilen Bayerns regnete es am Samstagnachmittag und teils bis in den Abend hinein, stark. Auch in Mittelfranken gab es ein schweres Gewitter. Wie news5.de berichtet, war der Starkregen wohl der Grund dafür, dass ein 18-jähriger Autofahrer, mit zwei weiteren Insassen im Wagen, die Kontrolle über seinen Fiat verlor.

Das Auto kam anschließend von der Straße ab, krachte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb dann auf der Seite liegend und gegen einen weiteren Baum lehnend zum Stehen. Der 18-jährige Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Auf der Rückbank befand sich noch ein 16-Jähriger – dieser war aus dem Wagen geschleudert worden und blieb schwerverletzt liegen.

Schwerer Unfall in Bayern: 16-Jähriger wohl nicht angeschnallt

Nach Informationen von news5.de von vor Ort wird davon ausgegangen, dass der 16-Jährige nicht angeschnallt war. Im weiteren Laufe des Abends wird die Unfallstelle aufgeräumt. Es ist davon auszugehen, dass zum genauen Unfallhergang nun ermittelt wird. (fhz)

