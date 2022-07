Horrorunfall in Bayern: Auto kracht in rastende Reisegruppe – Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Von: Felix Herz

Bei dem schweren Unfall in der Oberpfalz war ein 20-Jähriger in einen stehenden Kleintransporter gekracht. © vifogra / Haubner

Ein heftiger Unfall hat sich in der Oberpfalz ereignet. Ein Auto krachte in einen parkenden Kleintransporter, neben dem drei Personen standen.

Hohenfels – In der Oberpfalz gab es einen schweren Unfall. In Hohenfels im Landkreis Neumarkt war am frühen Donnerstagabend, 7. Juli, ein Auto in einen auf einem Kiesweg neben der Straße abgestellten Kleintransporter gekracht, berichtet vifogra.de. Dessen Insassen hielten sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Wagen auf. Zwei Personen wurden schwer verletzt, eine Frau überlebte nicht.

Horrorunfall in der Oberpfalz: Auto kracht in parkenden Kleintransporter

Um kurz vor 18 Uhr befuhr ein 20-Jähriger in Begleitung einer 17-Jährigen die Staatsstraße 2234 in Richtung Hohenfels. Kurz vor der Ortschaft Fuchsmühle kam der junge Mann in einer Kurve aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und dann von der Straße ab.

Zur gleichen Zeit stand auf einem kleinen Kiesweg neben der Straße ein Kleintransporter. Die drei Insassen des Wagens hielten sich neben dem Fahrzeug auf, rasteten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem von der Straße abgekommenen Auto und dem Kleintransporter. Der Unfall erwischte auch die rastende Personengruppe.

Schwerer Unfall in Bayern: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Ein 36-jähriger Mann aus der Personengruppe neben dem Kleintransporter wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Begleitung, eine 25-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus nach Regensburg.

Die Insassen des PKWs, der 20-jährige Fahrer und seine 17-jährige Begleiterin, wurden leicht verletzt. Auch sie kamen in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger herangezogen. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren mehrerer anliegender Orte im Einsatz. (fhz)

