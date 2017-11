Tödlicher Unfall bei Eching: Neue Details über Fahrer bekannt

Dem Autounfall bei Eching, bei dem ein Paar ums Leben kam, ist wahrscheinlich eine Beziehungstat vorausgegangen. Nun gibt es neue Einzelheiten über den Fahrer.

Eching - Ein kleines Holzkreuz steht seit Kurzem einen Meter von einem Baum entfernt. Dort haben zwei Menschen am Wochenende ihr Leben verloren. Am Samstag war ein Hyundai-SUV bei Thal nahe Eching auf gerader Strecke und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Der Aufprall am Stamm war fürchterlich, der Fahrer (52) aus Freising und die junge Beifahrerin (26) aus dem Kreis Landshut starben. Feuerwehrkommandant Maximilian Ditmer aus Viecht, der schon mit ungutem Gefühl zur Einsatzstelle gekommen war, sagte später: „Es fragt sich natürlich jeder, wie so ein Unfall passieren kann.“

Eine Erklärung lieferte die Staatsanwaltschaft Landshut: Demnach handelte es sich um eine Beziehungstat. Beide Opfer wiesen mehrere Schnittverletzungen am Hals und an den Armen auf. Bei der Frau wurde sogar ein Stich ins Herz festgestellt, der aber vermutlich nicht tödlich war.

Was aber war der Auslöser für die Tat, bei dem die Kripo wegen eines Tötungsdelikts ermittelt? Am Steuer des Hyundai saß jedenfalls Ronny W., der früher im Osten Deutschlands gelebt hatte. Bekannte beschrieben ihn als stets gut gelaunt. Nahe des Flughafens betrieb der Kaufmann früher eine Autowerkstatt mit Verkauf, er war sich aber auch für andere Handwerkerleistungen nicht zu schade. Ronny war verheiratet, aber er lebte getrennt. In sozialen Netzwerken postete er – ganz Mechaniker – heiße Schlitten und die Beine eines in ein Auto einsteigenden sexy Girls. Was ging der Verzweiflungstat voraus? Gerüchte machen seit Tagen die Runde. Demnach sollen beide vor der tödlichen Fahrt ein kleines Kind einer anderen Frau in Obhut gegeben haben. Niemand will dies bestätigen, Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter in dem rätselhaften Fall. Am wahrscheinlichsten ist wohl ein erweiterter Suizid – Tötung und Selbstmord.

jam/mc