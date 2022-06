Bundeswehr-Auto kracht gegen Streifenwagen: Soldat kommt auf Gegenfahrbahn – drei Personen schwer verletzt

Von: Tanja Kipke

Auf der Bundesstraße 300 ist ein Streifenwagen mit einem Bundeswehr-Auto zusammengestoßen. © vifogra/Reiß

Bei einem schweren Unfall am Dienstag in Bayern sind vier Personen verletzt worden. Ein Soldat der Bundeswehr ist mit einem Streifenwagen kollidiert.

Reichertshofen – Beim Frontalzusammenstoß zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Dienstfahrzeug der Bundeswehr sind in Oberbayern vier Menschen teilweise schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der 27-jährige Soldat war am Dienstag mit dem Bundeswehrauto bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) auf die Bundesstraße 300 eingebogen.

Bundeswehr-Auto kracht gegen Streifenwagen: Vier Personen verletzt

Dabei kam der Zeitsoldat nach bisherigen Ermittlungen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Streifenwagen. Die beiden 22 und 28 Jahre alten Polizeibeamten mussten ebenso wie der Soldat mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Der 37 Jahre alte Beifahrer des Bundeswehrwagens kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Beide Wagen wurden stark demoliert, der Sachschaden beträgt mehr als 50.000 Euro. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären. (tkip/dpa)