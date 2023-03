„Spektakulärer Unfall“ in Bayern: Alfa Romeo kracht gegen Laternenmast – Auto landet auf Dach in Vorgarten

Von: Katarina Amtmann

Teilen

In Erlangen hat sich ein spektakulärer Unfall ereignet (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

In Erlangen hat es einen heftigen Unfall gegeben. Ein Alfa Romeo riss einen Laternenmast um, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Vorgarten.

Erlangen – In Erlangen hat sich am Mittwoch, 15. März, gegen 23 Uhr ein „spektakulärer Verkehrsunfall“ ereignet, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte. Das Unglück geschah in der Bayreuther Straße.

„Spektakulärer Unfall“ in Erlangen: Alfa Romeo überschlägt sich und landet in einem Vorgarten

Demnach fuhr ein Autofahrer (46) aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch mit seinem Alfa Romeo auf der Bayreuther Straße stadteinwärts. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. „Aufgrund des heftigen Aufpralls überschlug sich der Alfa mehrfach und kam in dem Vorgarten eines Hauses auf dem Dach zu liegen“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter.

Der Laternenmast fiel daraufhin auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte diesen nicht mehr rechtzeitig und fuhr mit seinem Citroen über den Mast.

Mann verunglückt mit Alfa Romeo in Erlangen - Hoher Sachschaden

Der 46-jährige Unfallverursacher zog sich bei dem Crash nur leichte Verletzungen zu, er kam zur Behandlung in eine Klinik. An seinem Wagen entstand Totalschaden, neben dem Laternenmast wurde auch noch ein Oberflurhydrant abgerissen sowie eine Gartenmauer beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 33.000 Euro.

Auf der Stadelner Hauptstraße zwischen Fürth und Erlangen kam es am Abend des 15. März zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Menschen verletzten sich schwer. Auch ein Hund war im Auto.

Mann kracht in Erlangen mit Auto gegen Laternenmast - Drogentest positiv

„Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem 46-Jährigen drogenbedingte Auffälligkeiten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv“, heißt es weiter. Der Mann musste sich deshalb einer Blutentahme unterziehen. Die Beamten fanden bei dem Mann außerdem Crystal und Kokain. Es stellte sich auch heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.