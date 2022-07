Tödlicher Fahrradunfall: Passanten entdecken leblosen Körper neben Pedelec – Ursache unklar

Von: Felix Herz

Tödlicher Unfall mit dem Fahrrad: Mann stirbt nach Sturz (Symbolbild). © Fotostand/K. Schmitt/Imago

In Hersbruck ist ein älterer Mann tödlich mit dem Fahrrad verunglückt. Passanten hatten ihn am Boden liegend gefunden, er starb an der Unfallstelle.

Hersbruck – In Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, starb ein älterer Mann nach einem schweren Fahrradunfall. Die Ursache für den Sturz des Pedelec-Fahrers ist zunächst noch unklar.

Fahrradunfall nahe Nürnberg: Mann stirbt nach schwerem Sturz

In der Nacht zum Sonntag, 3. Juli, ereignete sich ein Fahrradunfall in Hersbruck, nahe Nürnberg in Mittelfranken. Wie es allerdings zu dem Sturz kam, ist laut Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken derzeit noch unklar. Passanten fanden den Pedelec-Fahrer auf der Straße liegend vor. Sie verständigten den Notruf, doch trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte verstarb der 65-jährige Mann noch an der Unfallstelle.

Die Polizei geht davon aus, dass an dem Unfall keine weiteren Menschen beteiligt waren. Sie nahm die weiteren Ermittlungen auf. (fhz)

