400.000 Euro Schaden: Ferrari-Fahrer zerlegt mit fast 300 km/h neuen Luxus-Sportwagen auf der A9

Von: Felix Herz

Unfall auf der A9: Von dem Ferrari ist nicht mehr viel übrig. © vifogra / Haubner

Glück im Unglück: Bei mehr als 300 km/h verlor ein Ferrari-Fahrer die Kontrolle über seinen Luxussportwagen. Verletzt wurde niemand.

Hilpoltstein – Ein heftiger Unfall hat sich am Donnerstagmittag, 1. Dezember, gegen 12.40 Uhr auf der A9 zwischen Hilpoltstein und Greding, Landkreis Roth, ereignet. Dabei war wohl ein fleißiger Schutzengel im Einsatz, da der Ferrari-Fahrer, der bei fast 300 km/h die Kontrolle über seinen Luxussportwagen verloren hatte, nicht verletzt wurde.

Heftiger Unfall: Ferrari-Fahrer zerlegt Luxussportwagen

Laut Pressemitteilung der Polizei Mittelfranken ging dem Unfall ein Überholmanöver voraus. Eine 65-jährige Autofahrerin, die vor dem 59-jährigen Ferrari-Fahrer aus Hessen fuhr, wechselte von der linken Fahrspur auf die mittlere, als sie den herannahenden Ferrari – der eigenen Angaben zufolge sehr schnell unterwegs war – bemerkte.

Beim Überholvorgang geriet der Ferrari-Fahrer dann zu weit nach links, touchierte die Leitplanke und schleuderte dann nach rechts gegen die Außenschutzplanke. Völlig zerstört blieb der Supersportwagen anschließend auf der linken Fahrspur liegen. Zu einem Zusammenstoß mit weiteren Fahrzeugen kam es glücklicherweise nicht.

Ferrari völlig zerstört – Fahrer wie durch ein Wunder unverletzt

Bei dem heftigen Unfall waren wohl gleich mehrere Schutzengel im Einsatz. Laut Polizei gab der Unfallverursacher an, nicht verletzt zu sein – er begab sich dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Die massive Fahrgastzelle muss den Mann wohl vor schweren Verletzungen bewahrt haben, denn von dem Luxus-Sportwagen, war am Ende nicht mehr viel übrig. Vor Ort im Einsatz waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Hilpoltstein und Meckenhausen.

Der völlig zerstörte Ferrari, der gerade mal ein Jahr alt war, war natürlich nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt. (fhz)

