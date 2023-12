Unfall in Oberbayern: Betrunkene fährt in Gruppe von Jugendlichen – und flüchtet

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Eine 20-Jährige fuhr betrunken in eine Gruppe Jugendlicher. Danach fuhr die junge Frau einfach davon. Beamte entdeckten das Auto unweit vom Unfallort.

Siegsdorf - Eine betrunkene Autofahrerin ist in Siegsdorf (Landkreis Rosenheim) in eine Gruppe von Jugendlichen gefahren und hat zwei von ihnen verletzt. Anstatt anzuhalten, setzte die 20-Jährige ihre Fahrt nach dem Vorfall am Dienstagabend (19. Dezember) fort, so die Polizei am folgenden Tag. Die anderen drei Jugendlichen merkten sich das Kennzeichen, ihre Eltern riefen die Polizei.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Betrunkene fährt in Gruppe Jugendlicher und flüchtet vom Unfallort in Oberbayern

Nicht weit vom Unfallort entfernt, entdeckten die Beamten das gesuchte Auto. Persönliche Dokumente im Wagen führten sie zur mutmaßlichen Fahrerin. Sie muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ein 14-Jähriger wurde am Fuß verletzt, ein 15-Jähriger erlitt eine Platzwunde an der Stirn. (kam/dpa)

Die Polizei fand die Fahrerin, ihr droht nun Ärger (Symbolbild). © IMAGO / aal.photo

Auf einem Firmengelände in Bayern hat sich vor Kurzem ebenfalls ein schwerer Unfall ereignet. Ein betrunkener Gabelstapler-Fahrer war in einen Fußgänger gefahren.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Fotostrecke: Erste-Hilfe-Maßnahmen nach einem Unfall – Die To-Dos für Ersthelfer Fotostrecke ansehen

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.