Heftiger Unfall in Oberbayern: Vierjährige kommt per Hubschrauber in Kinderklinik

Von: Katarina Amtmann

Ein Auto besetzt mit zwei Müttern und ihren Kindern krachte mit einem Seat zusammen. Bei dem Unfall in Oberbayern wurden fünf Menschen verletzt.

Schrobenhausen - Am Samstagnachmittag, 11. November, ereignete sich auf der Altenfurter Straße in Schrobenhausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Unfall in Oberbayern: Kind kommt nach Crash mit Rettungshubschrauber in Klinik

Eine 47-jährige Frau aus Schrobenhausen war mit ihrem VW auf der Altenfurter Straße in südlicher Richtung unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich ihre vierjährige Tochter und eine 37-jährige Begleiterin mit ihrer ebenfalls vierährigen Tochter. Zur gleichen Zeit befuhr eine Frau (41) aus Ingolstadt den Brünnlweg in östlicher Fahrtrichtung. Offenbar übersah sie den vorfahrtsberechtigten VW im Kreuzungsbereich, was zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte.

Bei dem Unfall wurden alle Insassen nach aktuellen Informationen leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser, wobei eines der Kinder vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in ein Kinderkrankenhaus geflogen wurde. Das zweite Kind konnte vor Ort an die Angehörigen übergeben werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte eine Vierjährige nach einem Unfall in die Kinderklinik (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Autos nach Unfall in Oberbayern abgeschleppt

Sowohl der VW als auch der Seat waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Mühlried und Schrobenhausen waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.