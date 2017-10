Unfall mit fünf Lastwagen: Stillstand auf der A3

Ein Unfall mit mehreren Lastwagen ereignete sich am Donnerstag bei Rottendorf. Mitten im morgendlichen Berufsverkehr war die A3 weitgehend lahmgelegt.

Würzburg - Ein Unfall mit mehreren Lastwagen hat am Donnerstag den morgendlichen Berufsverkehr bei Rottendorf (Landkreis Würzburg) weitgehend lahmgelegt.

„Derzeit ist die A 3 in Richtung Frankfurt vollständig gesperrt, die Umleitungsstrecken sind überlastet“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Etwa fünf Lkw seien an dem Unfall beteiligt. Nähere Angaben zum Unfallhergang oder zu Verletzten konnte der Polizeisprecher wegen des laufenden Einsatzes zunächst nicht machen.

