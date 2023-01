Schwerer Unfall bei Regensburg fordert einen Toten und zwei Verletzte – Autofahrer aus Wagen geschleudert

Von: Felix Herz

In Nittendorf forderte ein schwerer Verkehrsunfall ein Leben. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

In der Nähe von Regensburg hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache schleuderte ein Auto quer über die Autobahn.

Nittendorf – Auf der A3 in Fahrtrichtung Regensburg, kurz vor der Anschlussstelle Nittendorf, kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Insgesamt sechs Fahrzeuge waren beteiligt, eine Person verstarb noch am Unfallort. Zur Ursache des Unfalls konnten die Einsatzkräfte noch keine Angaben machen.

Schwerer Unfall nahe Regensburg: Ein Toter, zwei Verletzte, sechs Fahrzeuge beteiligt

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr bei regennasser Fahrbahn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei ein 36-Jähriger auf der linken Fahrspur in Richtung Regensburg gefahren, als er plötzlich und aus bisher ungeklärter Ursache nach links in die Mittelschutzplanke geriet, dann quer über die Autobahn schleuderte und gegen die rechte Schutzplanke knallte.

Anschließend wurde er wieder zurückgeschleudert und krachte infolgedessen in zwei weitere, nachfolgende Fahrzeuge. Laut Polizei wurde der 36-Jährige dabei aus seinem Fahrzeug geschleudert – die Beamten vermuten, dass er nicht angeschnallt war – und verstarb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Drei weitere Autos kollidierten anschließend noch mit auf der Fahrbahn verstreuten Fahrzeugteilen und wurden leicht beschädigt. Die Insassen der direkt mit dem Unfallauto zusammengestoßenen PKWs wurden leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Regensburger Krankenhaus gebracht.

Erst am Mittwochabend hatte es in Bayern einen tödlichen Unfall gegeben: nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen starb ein 18-Jähriger.

Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und Notarzt – Zeugen gesucht

Bei den drei hauptsächlich beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro. „Vier Fahrzeuge wurden aufgrund staatsanwaltschaftlicher Anordnung sichergestellt, ein Gutachter war ebenfalls zur Klärung des Unfallhergangs vor Ort“, heißt es zudem vonseiten der Polizei.

Bis etwa 13.30 Uhr musste die Fahrbahn wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Neben den freiwilligen Feuerwehren „aus Laaber, Undorf, Nittendorf und Etterzhausen waren auch diverse Rettungsfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber im Einsatz“, schreibt die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer (09 41) 50 62 92 1 in Verbindung zu setzen. (fhz)

