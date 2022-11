Lenas Kampf zurück ins Leben: Bei einem Auto-Unfall verliert sie Schwester und Freundin

Von: Mathias Weinzierl

Lena Daxlberger mit ihrem Pferd William. Die große Leidenschaft der 25-Jährigen ist das Reiten. © Josef Reisner

Bei einem schweren Unfall in Rosenheim sind vor genau sechs Jahren zwei junge Mädchen ums Leben gekommen. Lena Daxlberger hat ihre Schwester und ihre Freundin verloren – und als Einzige überlebt. Sie kämpft bis heute mit den Folgen des Unfalls.

Samerberg – Zeit heilt alle Wunden. Das Sprichwort hat Lena Daxlberger in den vergangenen Jahren hunderte Male gehört. Doch die 25-Jährige aus Samerberg im Kreis Rosenheim weiß: Das ist nicht wahr. Ihre körperlichen und seelischen Wunden begleiten sie ein Leben lang.

Vor sechs Jahren hat Lena Daxlberger bei einem schweren Unfall ihre kleine Schwester Ramona (15), ihre gute Freundin Melanie (21) und ihre Gesundheit verloren. Heute kann sie immerhin sagen: „Ich lerne, damit umzugehen, damit zu leben.“

Unfall-Drama: Lena Daxlberger überlebt – Schwester und Freundin tot

Der Tag, der alles veränderte, war der 20. November 2016. Ein Sonntag. Die damals 19-Jährige sitzt auf dem Beifahrersitz im Auto ihrer Freundin Melanie Rüth, auf der Rückbank ihre Schwester Ramona. Die drei Mädchen sind auf dem Heimweg nach einem Essen in einer Pizzeria. Plötzlich kommt ihnen ein roter VW Golf entgegen. Melanie hat keine Chance mehr, auszuweichen. Beide Autos prallen frontal zusammen. Melanie wird so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle stirbt. Die 15-jährige Ramona stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus.

Nur Lena Daxlberger überlebt. Sie schwebt in Lebensgefahr, als sie ins Krankenhaus kommt. Die Ärzte diagnostizieren ein schweres, offenes Schädel-Hirn-Trauma. Ihr linkes Bein ist völlig zertrümmert, eine Hand, ihr Schlüsselbein und etliche Gesichtsknochen sind gebrochen.

Die Ärzte können Lenas Leben retten. Für die damals 19-Jährige folgen wochenlange Klinik-Aufenthalte und fünf schwere Operationen. Ihr Knie kann gerettet werden, doch die Gesichtsverletzungen sind so schwerwiegend, dass sie sich beim Blick in den Spiegel nach den Operationen nicht mehr erkennt. „Ich habe mich gefragt, wer die Frau ist, die ich im Spiegel sehe“, erinnert sie sich.

Bei dem Verkehrsunfall im November 2016 sterben zwei der drei Autoinsassen. © Josef Reisner

Nach Unfall entstellt: Schwester von Lena erkennt ihr Gesicht nicht mehr

Nun, sechs Jahre nach dem Unfall, an den sie keine Erinnerungen mehr hat, hat sich Lena an ihr neues Gesicht gewöhnt. „Ich kann es ja sowieso nicht ändern“, sagt sie. Sie erinnert sich noch an das erste Wiedersehen mit ihrer damals dreijährigen Schwester Helena, als sie nach den vielen Wochen im Krankenhaus nach Hause kam. Die Kleine brach in Tränen aus und versteckte sich aus Angst vor der „fremden Frau“ hinter dem Sofa. „Heute weiß sie gar nicht mehr, dass ich mal anders ausgesehen habe.“

Auch ihr Freund Thomas, mit dem sie schon vor dem Unfall zusammen war, hat sich an ihr neues Aussehen gewöhnt. Wobei das Thema für ihn nie eine Rolle gespielt habe, sagt Lena. „Für ihn war nur wichtig, dass ich überlebt habe.“ Und sie schiebt eine Liebeserklärung hinterher: „Ich hätte niemanden Besseren finden können.“

Lena kämpft sich zurück ins Leben

Die anderen Unfallfolgen bestimmen immer noch das Leben der heute 25-Jährigen. Sie arbeitet zweimal fünf Stunden die Woche am Empfang und im Büro eines Unternehmens. Mehr schafft sie noch nicht. Den Job als Sprechstundenhilfe bei einem Allgemeinmediziner hat sie aufgegeben. „Ich wollte nach dem Unfall nichts mehr mit Krankheiten und Medizin zu tun haben.“

Damit die Kopfschmerzen, eine Folge des Schädel-Hirn-Traumas, einigermaßen erträglich bleiben, muss sich Daxlberger jeden Mittag hinlegen. Auch das beim Unfall völlig zerstörte Knie bereitet ihr Probleme. Etwa, wenn sie auf ihrem Pferd William sitzt. Das Reiten ist Daxlbergers Leidenschaft. Doch Ausritte haben für sie immer auch etwas Trauriges: Der Unfalltag hatte ebenfalls mit einem Ausritt begonnen – sie war damals gemeinsam mit Ramona und Melanie unterwegs. „Gerade, wenn ich auf dem Pferd sitze, denke ich viel an das, was passiert ist.“

Ein Blick zurück: Der Unfall vor Gericht In mehreren Prozessen haben Gerichte versucht, den tödlichen Unfall aufzuarbeiten. Der Unfallverursacher, ein damals 23-jähriger Mann aus Ulm, wurde zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten verurteilt. Ebenfalls vor Gericht verantworten mussten sich ein 21-Jähriger aus Kolbermoor sowie ein 22-Jähriger aus Riedering. Ihnen wurde vorgeworfen, den überholenden Ulmer am Wiedereinscheren gehindert zu haben. Der Kolbermoorer wurde zu einer Haftstrafe von 27 Monaten verurteilt. Auch gegen den Riederinger wurde eine Haftstrafe ausgesprochen. Da es in der Verhandlung aber zu einem Formfehler gekommen war, wurde der Fall erneut verhandelt. Der Prozess endete mit einem Freispruch des Riederingers.

Lena kann sich auf ihren Freund und Familie verlassen

Der Unfall ist noch jeden Tag präsent, sagt Daxlberger. Er werde sie ihr Leben lang begleiten. Doch sie versucht, ihr neues Leben anzunehmen, sagt sie mit fester Stimme. Dann kommen doch die Tränen. Es gibt Momente, in denen sie unfassbar traurig ist. Aber auch Momente, in denen sie dankbar ist, eine tolle Familie, einen tollen Freund und Freunde wie Chiara Rüth zu haben. Sie ist die Schwester von Melanie. „Sie sind immer für mich da und geben mir immer Halt.“

Auch Zukunftsziele helfen durch den Alltag: Mit ihrem Freund will Daxlberger später den Hof der Eltern übernehmen und Kinder bekommen. Ihnen will sie dann von Tante Ramona erzählen und die vielen Fotos zeigen. Daxlberger hat auch noch eine Karte: Ramona verspricht ihr darauf, immer für sie da zu sein. „Sie ist ganz oft bei mir, das fühle ich einfach“, sagt Lena Daxlberger.

Die Zeit heilt keine Wunden, das weiß sie heute. Aber sie hat ein Zitat gefunden, das sie treffend findet: „Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod verlieren.“

