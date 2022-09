Auto und Rad kollidieren auf Bundesstraße: Radfahrerin wird zu Boden geschleudert und stirbt

Von: Katarina Amtmann

Die Radfahrerin starb bei dem Unfall. © NEWS5/Schreiber

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten eine Auto- und eine Radfahrerin auf einer Bundesstraße im Landkreis Fürth. Eine Frau starb bei dem Unfall.

Stein - Am Donnerstag (1. September) hat sich ein folgenschwerer Unfall auf der B 14 bei Roßtal (Landkreis Fürth) ereignet. Das teilte die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung mit. Eine Frau kam dabei ums Leben.

Landkreis Fürth: Autofahrerin und Radfahrerin kollidieren - 48-Jährige stirbt

Eine 28-Jährige fuhr gegen 6.30 Uhr mit ihrem Citroen die Bundesstraße (Ansbacher Straße) bei Roßtal in Richtung Ansbach. Zeitgleich überquerte eine 48-Jährige mit ihrem Fahrrad die Bundesstraße von der Trettendorfer Hauptstraße kommend.

„Aus noch nicht geklärter Ursache kam es hierbei zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die 48-jährige Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und notärztlicher Versorgung starb die Frau am Vormittag in einem Krankenhaus.

Autofahrerin erleidet bei Unfall im Kreis Fürth einen Schock - Unfallstelle Stunden gesperrt

Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt allerdings einen Schock. Die Unfallstelle war für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis circa 11 Uhr komplett gesperrt.

Die Fürther Verkehrspolizei führt nun die weiteren Ermittlungen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Sachverständiger hinzugezogen. (kam)

