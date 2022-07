Tödlicher Unfall auf A3 in Richtung Nürnberg: Auto kracht in Sattelzug – Autobahn gesperrt

Unfall mit Todesfolge

Auf der A3 in Richtung Nürnberg ereignete sich ein tödlicher Unfall. Ein Autofahrer fuhr auf einen Laster auf. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Stockstadt am Main – In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 28. Juli, ereignete sich ein schlimmer Unfall auf der A3 in Richtung Nürnberg. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Autofahrer in einen vor ihm fahrenden Laster gekracht.

Unfall mit Todesfolge auf A3 in Bayern

Laut Pressemitteilung der Polizei müsse der genaue Unfallhergang auf der A3 nahe Stockstadt am Main noch geklärt werden. Der Fahrer des verunglückten Wagens starb noch an der Unfallstelle. Bis 7 Uhr musste die Autobahn in Richtung Nürnberg gesperrt werden. Zwischen den Anschlussstellen Stockstadt am Main und Aschaffenburg-Ost wird nach Polizeiangaben über eine Nebenfahrbahn abgeleitet. (fhz)

