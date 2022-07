„Ich bin fassungslos“: Autor und Comedian Jad Turjman stürzt im Berchtesgadener Land 50 Meter in die Tiefe

Von: Felix Herz

Teilen

Die Berge im Berchtesgadener Land sind ein überaus beliebtes Ausflugsziel. Leider kommt es dort aber auch immer wieder zu tragischen Unfällen (Symbolbild). © Bayrisches Rotes Kreuz (BRK)

In Bayern verunglückte ein 32-jähriger Wanderer aus Salzburg tödlich. Noch in der Nacht bargen die Rettungskräfte die Leiche des bekannten Comedians.

Update vom 31. Juli, 15 Uhr: Bei dem in Bayern verunglückten Wanderer handelt es sich um den bekannten Autor und Comedian Jad Turjman. Das teilte der österreichische Residenz-Verlag mit. Seit 2015 lebte der aus Syrien stammende Turjman in Salzburg, er besaß auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Einen Namen hatte sich der 32-Jährige mit dem Buch „Wenn der Jasmin auswandert. Die Geschichte meiner Flucht“ gemacht, er trat auch als Comedian mit dem Soloprogramm „Der Flüchtling Ihres Vertrauens“ auf.

Freunde, Begleiter und Weggefährten zeigen sich unter anderem auf seiner Facebook-Seite bestürzt. „Ich bin fassungslos“, teilte auch Verlagsleiterin Claudia Romeder in einer E-Mail des Residenz-Verlags mit. Turjman habe sie mit seiner Wärme, seiner Art des Schreibens und wie er die Probleme in seinem Leben bewältigte zutiefst beeindruckt. Sein Tod sei ein großer Verlust, so Romeder.

Berchtesgadener Land: Syrischstämmiger Autor Jad Turjman tödlich verunglückt

Erstmeldung vom 31. Juli: Schönau am Königssee – Das Berchtesgadener Land ist bekannt für seine malerische Kulisse, die traumhaften Bergen und die erholsame Seenlandschaft. Zahlreiche Wanderer und Bergsteiger zieht das Paradies in Bayern Jahr für Jahr an – doch leider kommt es auch immer wieder zu schweren Unfällen. So auch am Freitagabend, 29. Juli, als ein 32-jähriger Mann aus Salzburg abstürzte und nur noch tot geborgen werden konnte.

Tragischer Berg-Unfall in Bayern: 32-Jähriger Salzburger tot

Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung berichtet, ereignete sich das Unglück am Freitagabend, als der 32-Jährige vom Hohen Göll über den Pflugtalsteig abstieg. Dem Vernehmen nach kam der junge Wanderer aus dem Salzburger Flachgau vom Weg ab und stürzte dann eine Felswand hinab, 50 Meter in die Tiefe.

Nachdem er nicht am vereinbarten Treffpunkt an der Scharitzkehlam aufgetaucht war, verständigte eine Freundin, die dort auf den Salzburger gewartet hatte, die Rettungskräfte. Noch in der Nacht zum Samstag, 30. Juli, etwa gegen 1.30 Uhr, konnten Suchtrupps der Bergwacht und der Polizei den verunglückten Mann finden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Absturz am Hohen Göll: Wanderer aus Salzburg tot

Viel ist noch nicht zum Unfallhergang bekannt. Die Polizei berichtet, dass der 32-Jährige alleine unterwegs war. Die Beamten vermuten, dass er sich beim Abstieg verstiegen habe, wodurch er auf dem Pflugtalsteig landete.

Dort setzten dann Regen und die Dunkelheit ein, der Wanderer kam vom Weg ab und stürzte in die Tiefe. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Bergunfall hat inzwischen ein Beamter der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernommen. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.