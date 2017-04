Chaos auf A8: Baustelle sorgt für etliche Unfälle

Die Baustelle auf der A8 bei Holzkirchen hat am Samstag für ein Verkehrschaos gesorgt. Es haben sich mehrere Unfälle ereignet.

Holzkirchen - Die Autobahnbaustelle auf der A8 bei Holzkirchen sorgte laut Polizeibericht am Samstagvormittag für erhebliche Behinderungen und Verkehrsunfälle in beide Fahrtrichtungen.

Bereits um 7.40 Uhr kam es zu einem Kleinunfall an der Zufahrt von der Rastanlage Holzkirchen Süd auf die Autobahn in Richtung Salzburg. Es wurde aber niemand verletzt.

Wenig später krachte es beinahe gleichzeitig an drei völlig unterschiedlichen Stellen.

Der erste Unfall ereignete sich kurz vor dem Beginn der Baustelle auf Höhe der Zufahrt zur Rastanlage Holzkirchen Süd. Der nächste Unfall ereignete sich in der Zufahrt Holzkirchen in Fahrtrichtung München und ein weiterer Unfall zwischen Hofolding und Holzkirchen im sich aufbauenden Stau. Zur Bewältigung der Einsatzlagen mussten Polizeistreifen von umliegenden Dienststellen zur Unterstützung gerufen werden.

Kaum bewältigt, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall kurz nach der Anschlussstelle Weyarn in Fahrtrichtung München. Am Stauende krachten drei Fahrzeuge ineinander. Es gab zwei schwer verletzte Personen. Die Autobahn wurde wegen Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt - es kommt bis in den Nachmittag hinein zu Stau.

Alle Infos zur Großbaustelle auf der A8 gibt es hier, zusammengefasst von der Redaktion des Holzkirchner Merkurs.