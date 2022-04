Junger Mann nach Unfall schwerverletzt liegen gelassen – Polizei sucht erneut Zeugen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein 20-Jähriger wurde angefahren und liegengelassen. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein 20-Jähriger schwebt in Lebensgefahr, nachdem er wohl von einem Auto angefahren und liegengelassen wurde. Die Polizei sucht erneut Zeugen.

Feuchtwangen – In den frühen Samstagmorgenstunden wurde ein 20-Jähriger an der Kreisstraße AN 5 zwischen Ungetsheim und Bergnerzell mutmaßlich von einem Auto angefahren und schwer verletzt liegen gelassen. Das hatte die Polizei bereits am 23. April mitgeteilt. Nun suchen die Beamten Zeugen.

Ungetsheim/Bergnerzell: 20-Jähriger von Auto angefahren – schwer verletzt

Demnach hatte ein Verkehrsteilnehmer kurz vor 7 Uhr eine reglose Person im Straßengraben entdeckt und Polizei und Rettungsdienst verständigt. „Die eintreffende Polizeistreife stellte dann fest, dass der Mann offensichtlich von einem Fahrzeug angefahren worden sein muss. Auch ein Notarzt bestätigte aufgrund des Verletzungsmusters ein Verkehrsunfallgeschehen“, so die Polizei.

Der junge Mann war von einer Feier in Bergnerzell gegen 4 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg nach Ungetsheim, als er kurz darauf auf der Kreisstraße von einem Fahrzeug angefahren worden sein muss.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Ungetsheim/Bergnerzell: Mann bei Unfall schwer verletzt – Zeugen gesucht

Der 20-Jährige kam mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus, er schwebt laut Polizeimitteilung vom 25. April „derzeit in akuter Lebensgefahr.“

„Zur Klärung des Unfallgeschehens hat nun die Ansbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und deren Mordkommission hat eine 16-köpfige Ermittlungskommission gegründet, die bereits Spuren an der Unfallstelle sichern konnte“, heißt es weiter.

Die Polizei bittet nun erneut Zeugen, „die Hinweise geben können oder Beobachtungen über ein frisch beschädigtes Fahrzeug in der Nachbarschaft gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 zu melden.“ (kam)

Zeugen fanden eine junge Frau schwer verletzt auf einem Gehweg in Schiltberg. Sie war offenbar von einem Auto erfasst worden.