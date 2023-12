Ungewöhnliche Beute: Einbrecher lässt statt Wertgegenständen Lebkuchen mitgehen

Von: Leyla Yildiz

Drucken Teilen

Ein Einbruch in eine Textilaufbereitungsfirma endet mit einem kuriosen Diebstahl. Der Täter bleibt unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Altdorf – Ein ungewöhnlicher Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch, 29. November, und Donnerstag, 30. November, in einer Textilaufbereitungsfirma an der Hagenhausener Straße in Altdorf (Landkreis Nürnberger Land). Ein unbekannter Täter versuchte, in das Firmengebäude einzudringen und hinterließ dabei einen Sachschaden von etwa 600 Euro.

Ein Einbrecher hat es in Altdorf nur auf Lebkuchen abgesehen. © IMAGO/ YAYImages

Der Einbrecher hebelte zunächst vier Dachfenster auf, konnte jedoch nicht in das Gebäude gelangen. Nicht aufgebend, öffnete er schließlich die Dachluke und stieg in das Gebäude ein. Im Inneren durchwühlte er ein Büro und versuchte, einen versperrten Büroschrank zu öffnen. Als dies misslang, riss er die Griffe des Schranks ab.

Einbrecher dringt in Firmengebäude ein und lässt nur Lebkuchen mitgehen

Die Beute des Einbrechers war jedoch ungewöhnlich: Er entwendete lediglich eine Packung Lebkuchen. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Die Polizeiinspektion Altdorf bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (09187) 9500-0 zu melden. (ly)

Der Nürnberger Christkindlesmarkt lockt jedes Jahr Millionen von Besucher an. Airlines haben deshalb ihr Angebot in die Frankenmetropole aufgestockt.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Leyla Yildiz sorgfältig geprüft.