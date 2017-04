Hund Bruno überlebt Unfall mit BMW auf kuriose Weise

Mischlingshund Bruno hat einfach nur tierisches Glück gehabt. Er überlebte einen Unfall im Kreis Regensburg auf unglaubliche Weise. Sein Frauchen kann zehn Kreuze machen.

Das ist noch einmal gut gegangen: Zuerst ist der 13-jährige Mischlingshund Bruno seinem Frauchen bei Donaustauf (Kreis Regensburg) entwischt, dann wurde er in einer Tempo-70-Zone von einem Auto erfasst.

Da der Hund laut Polizei bei dem Zusammenstoß in die Front des Autos eingeklemmt wurde, ist ihm aber fast nichts passiert. Der Fahrer fuhr in eine nahegelegene Werkstatt, wo Bruno aus seiner Misere befreit wurde. Ein Tierarzt stellte fest, dass der Rüde nur ein paar kleinere Prellungen erlitten hatte. Der Schaden am BMW ist gering.

Solche tierischen Wunder passieren immer wieder. Ein Kätzchen hat im Motorraum eines Wagens eine Autobahnfahrt mit Tempo 180 überlebt.