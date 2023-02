„Uns fehlen die Worte“: Rettungshund Pepsi stirbt bei tragischem Unfall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein junger Rettungshund ist in Bayern bei einem Unfall gestorben (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Ein Unfall überschattete das Training bei der Rettungshundestaffel des BRK Oberallgäu. Hund Pepsi, ein junger Schäferhund, starb. Die Trauer ist groß.

Oberallgäu - Im Oberallgäu hat sich ein tragischer Unfall ereignet, ein Rettungshund kam dabei ums Leben. Das berichtet die BRK Rettungshundestaffel Oberallgäu auf ihrer Facebook-Seite.

Rettungshund stirbt bei Unfall - BRK Oberallgäu trauert: „Du warst noch so jung“

Ein „sehr schwerer Tag“ sei für sie zu Ende gegangen, heißt es in dem Facebook-Post vom Donnerstag, 9. Februar. „Ein schrecklicher Unfall überschattet das gestrige Training, unsere ganze Rettungshundestaffel und die BRK Bereitschaft Waltenhofen“, berichten die Einsatzkräfte.

Pepsi, ein drei Jahre alter belgischer Schäferhund und ein geprüfter Rettungshund in der Flächen- und Trümmersuche, habe einen Unfall nicht überlebt. „Liebe kleine Pepsi (Peps)“, schreibt das BRK direkt an das Tier gerichtet. „Du warst noch so jung, hattest dein ganzes Leben noch vor dir und mit deiner Ulli noch so viel vor, jetzt hast auch du viel zu früh deine letzte Suche über die Regenbogenbrücke angetreten.“

„Wir vermissen dich“: BRK Rettungshundestaffel trauert um Hund Pepsi

„Es tut uns so unendlich leid. Dort droben auf den weiten Feldern und in den schönen Wäldern, dort warten viele Freunde auf dich. Reck deine Nase in den Himmel und irgendwann wirst du auch uns und vor allem deine Lieben dort oben wieder finden, das versprechen wir dir. Wir vermissen dich“, schreibt das BRK weiter.



„Liebe Ulli, lieber Christoph“, richtet das BRK dann noch direkte Worte an Pepsis Besitzer. „Wir sind unfassbar schockiert und mit allen unseren Gedanken bei Euch! Fühlt euch ganz fest gedrückt.“ Details zu dem Unfall nennt das BRK nicht. Medienberichten zufolge habe sich das Tier durch einen Knall erschreckt, sei losgerannt und von einem Bus erfasst worden.

Retter auf vier Pfoten - Hunde trainiern für den Einsatz

„Auch uns fehlen die Worte“: Bayernweit trauert das Bayerische Rote Kreuz um Rettungshund Pepsi

Fast 900 Menschen hab mit einem Like ihr Mitgefühl ausgedrückt, über 60 den Beitrag geteilt und hunderte kommentiert, darunter zahlreiche andere Hundestaffeln oder BRK-Teams. „Wie schrecklich und traurig“, ist unter anderem zu lesen. „Wir sind in Gedanken auch bei euch.“

„Unser herzliches Beileid. Eins der schlimmsten Dinge die uns als Hundeführer und Hundeeltern passieren können, ist unsere Hunde zu verlieren“, schreibt die BRK Rettungshundestaffel Würzburg unter den Beitrag. „Auch uns fehlen die Worte und wir wünschen Ulli, Christoph und der Staffel ganz viel Kraft dieses schlimme Ereignis zu verarbeiten“, so die BRK Rettungshundestaffel Augsburg. (kam)

